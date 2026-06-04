Cidade conhecida como “Itália brasileira” carrega características que a ligam ao país europeu: herança da imigração, caminhos de pedra, vinícolas centenárias e atrações rurais durante todo o ano. Essa é Bento Gonçalves, localizada na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, um dos municípios do território nacional influenciado por outros países.

Por conta dos serviços ofertados a moradores e turistas, Bento Gonçalves passou a integrar a rota dos amantes de vinhos devido a sua concentração de vinícolas abertas aos curiosos. Boa parte dos estabelecimentos está situada no Vale dos Vinhedos, onde é possível incluir imersões com guias e degustações dos produtos gastronômicos.

Além das vinícolas, os turistas são convidados a se aventurar pelos caminhos de pedra, que remetem à arquitetura presente no interior da Itália. O caminho de cerca de 12 km, com casas antigas, hoje abriga empreendimentos turísticos, gastronômicos e culturais, além de paisagens exuberantes propícias para serem registradas pelos visitantes.

Créditos: Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves

Outros destaques da cidade gaúcha são a Casa da Ovelha, local que apresenta atividades ligadas à vida no campo e produtos artesanais, e a Casa da Erva-Mate, na qual é possível conhecer o processo tradicional de produção da erva-mate, símbolo da cultura gaúcha.

As pessoas ainda podem emergir no colhe-pague de morango, percurso que permite que os indivíduos colham a fruta diretamente da plantação. Por apresentar um clima mais ameno em relação às demais regiões, o fluxo de visitantes se eleva no inverno, fazendo com que as atividades em BG se intensifiquem.

Atração que chama a atenção dos turistas

De todas as atrações proporcionadas por Bento Gonçalves, uma das que mais chamam a atenção dos visitantes é o charmoso passeio de Maria Fumaça. O trajeto é feito em aproximadamente uma hora e meia e entrega aos turistas da Serra Gaúcha um combo cultural, histórico e regado de vinhos e espumantes.

O passeio abrange Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa, onde o enoturismo é o grande protagonista. Na Maria Fumaça, é imprescindível a presença de um sommelier, oferecendo degustação de vinhos e espumantes de vinícolas e boutiques da região.