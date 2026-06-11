Palmeiras e Vasco da Gama contrataram reforços mesmo sem a segunda janela de transferências da temporada ter sido aberta. O período de contratações do futebol brasileiro se iniciará no dia 20 de julho e se estenderá até 11 de setembro, após a Copa do Mundo.

Enquanto a janela não abre, o Verdão aproveitou para já tirar Alexander Barboza do Botafogo. O clube paulista pagará US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões, na cotação atual) pelo zagueiro de 31 anos de idade. O contrato é válido até o fim de 2028.

O Cruzmaltino, por sua vez, passará a contar com o lateral-esquerdo Paulinho, de 21 anos de idade, destaque do América-MG. O jovem atleta, que estava em fim de vínculo com a equipe mineira, assinou um pré-contrato e chegará a São Januário sem custos.

Embora a janela esteja fechada, os times brasileiros podem se movimentar desde já e registrar os jogadores quando o período de contratações for oficialmente aberto. Por conta da pausa no calendário para a disputa do Mundial, tanto o Palestra quanto o Vasco podem aproveitar para adaptar os profissionais antes da retomada da agenda.

Créditos: Instagram/Paulinho

Palmeiras e Vasco buscam outros reforços

Ao que tudo indica, os clubes paulista e carioca não devem parar nas contratações de Barboza e Paulinho, respectivamente. Ambos querem qualificar seus planteis visando a segunda parte da temporada para chegarem fortes nas brigas pelos títulos.

O Verde, por exemplo, lidera o Brasileirão e não pode diminuir o ritmo se quiser erguer a taça no fim do campeonato, em dezembro. Além do certame de pontos corridos, o time de Abel ainda tem pela frente as disputas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

Já o Gigante da Colina briga contra o rebaixamento e, por isso, precisa se fortalecer de qualquer maneira. A equipe carioca também está no mata-mata da Copa do Brasil e também nas oitavas da Copa Sul-Americana.