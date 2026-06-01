Após a Itália ficar fora da Copa do Mundo, jogador decidiu defender a Austrália, que está na principal competição de futebol do planeta. Quem fez esse movimento foi Cristian Volpato, ex-atleta do Sub-20 do país europeu, que integrará o período de treinos dos Cangurus durante a preparação para o torneio.

O jovem fará parte dos treinamentos dos Socceroos em Los Angeles. Nascido e criado em Sydney, o meia-atacante de 22 anos de idade possui dupla cidadania. Por isso, tem a opção de escolher qual nação irá defender. Atualmente, ele veste a camisa do Sassuolo, da Serie A italiana.

Volpato, vale lembrar, foi chamado para representar a Austrália no Mundial de 2022, porém recusou. O atleta chegou a afirmar que estava feliz e que esperaria uma convocação da Squadra Azzurra. Mesmo diante da resposta negativa, uma nova investida foi feita pelo técnico Tony Popovic.

Após novas conversas entre as partes, a Federação Australiana informou que recebeu uma carta de liberação da Federação Italiana. Com isso, foi enviada à Fifa a documentação necessária para a “mudança de associação”, oficializando a decisão do jogador de trocar a Itália pela Austrália.

Créditos: Instagram/Cristian Volpato

“Assim que houver a aprovação, Volpato estará apto a representar oficialmente os Socceroos”, afirmou a entidade do país da Oceania, em comunicado.

Austrália sofreu baixa para a Copa do Mundo

O movimento dos australianos aconteceu depois da confirmação da baixa do meia Riley McGree para o torneio devido a uma lesão muscular na coxa. O atleta se contundiu enquanto defendia o Middlesbrough, da Inglaterra.

Tony Popovic anunciará na segunda-feira (1º) a lista final de 26 jogadores para a Copa do Mundo, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México – pela primeira vez, em três sedes.

Os Socceroos enfrentarão Turquia, Estados Unidos e Paraguai na fase de grupos do certame. A estreia do selecionado será diante dos turcos, em Vancouver, no dia 13 de junho.