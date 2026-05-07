Jogador que tem se destacado na temporada pode ser uma das surpresas de Carlo Ancelotti na convocação final da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O atleta em questão é Carlos Miguel, que tem se sobressaído cada vez mais vestindo a camisa do Palmeiras.

Em entrevista concedida a ESPN, o arqueiro de 2,04 m de altura falou sobre a possibilidade de ser lembrado pelo comandante canarinho na última convocação. Ele destacou que ainda não teve a oportunidade de ter contato com o italiano e o quão difícil é chegar nesse patamar, mas indicou que ainda tem esperanças.

“Nunca falei com ele ainda, mas espero, se Deus quiser, ir à seleção e falar com ele. Ainda não chegou essa ligação. A gente sabe que é bem difícil. Eu não fui nesse ciclo e nem em outro. A gente sabe da dificuldade que é confiar em alguém que nunca foi levado para a Copa do Mundo”, disse o gigante do Verdão.

Créditos: Instagram/Carlos Miguel

Carlos não esteve em nenhuma das listas de Ancelotti, o que dificulta sua presença na relação final do Mundial. Mas as indefinições da posição deixam as possibilidades em aberto. Quem sabe, o camisa 1 palmeirense não seja uma das surpresas que sempre surgem nas convocações.

Carlos Miguel é destaque no Palmeiras

Contratado para a transição da meta alviverde, Carlos tomou a titularidade de Weverton antes do esperado e não saiu mais do time. Desde então, tem sido um dos destaques da equipe treinada pelo português Abel Ferreira.

O camisa 1 é um dos responsáveis pela boa temporada que o Maior Campeão do Brasil faz em termos defensivos. Graças a ele e aos outros defensores, a equipe paulista tem a defesa menos vazada do Brasileirão, com 11 gols sofridos em 14 partidas.