Uma das capitais brasileiras investirá milhões de reais para reformular seu beira-mar e mudar o atual cenário de um de seus principais cartões postais. Capital de Santa Catarina, Florianópolis terá nos próximos anos o Parque Urbano e Marina Beira-Mar Norte, que está sendo erguido para criar novos pontos de convivência e fomentar a vida na cidade.

O espaço de quase 440 mil metros quadrados contará com investimento de R$ 350 milhões. A prefeitura projeta a criação de 2 mil novos empregos diretos e indiretos durante os trabalhos – a previsão é de conclusão em até cinco anos, mas o órgão municipal pretende entregar em dois anos e meio.

A responsável pelas obras é a JL Construções, empresa de Cascavel, no Paraná. O ato simbólico que marcou o início da primeira etapa da construção aconteceu no dia 23 de março, quando foi comemorado o aniversário da capital catarinense. A ideia do projeto é transformar a Beira-Mar Norte.

Créditos: Divulgação/Prefeitura de Florianópolis

O espaço seria ocupado durante praticamente todo o dia, com opções de atividades e redução do uso do carro. As áreas que atualmente são destinadas para estacionamento serão incorporadas e darão mais espaço para a livre circulação da população. A projeção é de que o local receba cerca de 8 mil pessoas.

Em sua maior parte em terra, o complexo deve ser composto por áreas verdes, com o parque público dividido em três setores. O objetivo é de que eles tenham uso distintos, podendo funcionar de forma independente e se manter sempre ativos.

Beira-Mar Norte terá investimento privado

As obras do Parque Urbano e da Marina Beira-Mar Norte, que giram em torno de R$ 350 milhões, contarão com investimento privado. Vencedora da licitação, a JL Construções terá direito a explorar o espaço pelos próximos 35 anos, conforme previsto em contrato.

Hoje, a área é bastante utilizada por moradores e turistas para lazer, convivência e prática de atividades físicas, como corrida, caminhada e ciclismo.