O jornalista Paparazzo Rubro-Negro revelou que o Flamengo se retirou da disputa pela contratação de Danilo. Diante dos obstáculos impostos pelo Botafogo, o clube da Gávea decidiu dar um passo atrás nas tratativas para dar atenção a outras prioridades relacionadas ao elenco do técnico Leonardo Jardim.

“Flamengo tem muitos volantes e entende que a necessidade maior é por atacante e lateral-esquerdo. Então, neste momento, o Mengão tirou o time de campo pelos altos valores que o Botafogo pede”, disse o comunicador.

A busca por um lateral-esquerdo se deve a possibilidade de Alex Sandro se aposentar ao final da temporada. Conforme as notícias mais recentes do mercado da bola, o alvo do Mengão é Kaiki, destaque do Cruzeiro. O jovem atleta de 23 anos de idade também interessa a outras agremiações.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Já em relação ao ataque, a procura é por um substituto para Everton Cebolinha, que tem contrato somente até dezembro e não irá permanecer. Está em pauta, inclusive, um possível envolvimento do camisa 11 na negociação pelo ala cruzeirense.

Flamengo desistiu de Danilo

Ainda segundo o Paparazzo, o Fla chegou a fazer uma proposta pelo volante botafoguense, mas desistiu do negócio por dois motivos: o primeiro é por entender que já dispõe de muitas opções da posição no elenco e o segundo é por conta dos valores.

“Essa fonte garantiu que o Flamengo fez uma proposta pelo Danilo e o Fla tirou o time de campo. O CRF desistiu e entende que tem muitos volantes para a posição. Inclusive, De La Cruz está cada vez melhor”, revelou Paparazzo.

Devido a rivalidade histórica, o Fogão faz jogo duro para liberar seu melhor jogador para o time rubro-negro – postura semelhante se aplica ao Palmeiras. O Glorioso pede algo na casa dos 40 milhões de euros (R$ 233 milhões) para fazer negócio e dá preferência a uma transferência para o futebol europeu.