Se você faz parte das pessoas que acreditam em horóscopo prepare-se, pois temos importantes novidades para o mês de julho, que acabou de entrar no nosso calendário. Trata-se de cinco signos que devem ter sorte nesse período que apenas começou.

Julho de 2026 promete ser um mês especialmente favorável para alguns signos do zodíaco. O principal motivo é a entrada de Júpiter em Leão, um movimento astrológico que ocorre apenas a cada 12 anos e que costuma ser associado à expansão, prosperidade e novas oportunidades.

Apesar das previsões positivas, os astrólogos lembram que sorte, por si só, não garante resultados. Aproveitar as oportunidades e agir no momento certo continua sendo essencial para transformar esse cenário favorável em conquistas.

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Por que julho será um mês especial?

Júpiter leva cerca de 12 anos para completar uma volta pelo zodíaco, permanecendo aproximadamente um ano em cada signo. Ao ingressar em Leão, o planeta inicia um ciclo que tende a estimular crescimento, autoconfiança e desenvolvimento pessoal ao longo dos próximos meses.

Além desse trânsito, outros movimentos influenciam o período. Vênus muda de signo no dia 9 de julho, favorecendo temas ligados aos relacionamentos, autoestima e bem-estar. Já Mercúrio permanece retrógrado em Câncer até o dia 23, indicando a necessidade de cautela em decisões importantes e na comunicação.

Cinco signos mais favorecidos em julho de 2026

Leão

Leão aparece como o grande destaque do mês. Com Júpiter recém-chegado ao signo, os leoninos iniciam um período marcado por expansão, maior visibilidade e fortalecimento da autoconfiança.

Quem nasceu até o dia 1º de agosto tende a sentir esse movimento com ainda mais intensidade, favorecendo reconhecimento, crescimento profissional, criatividade e abertura de novas oportunidades.

Até o dia 9, a presença de Vênus reforça o magnetismo pessoal e contribui para fortalecer relações, ampliar a rede de contatos e dar mais destaque a projetos profissionais e pessoais.

Gêmeos

Julho também reserva bastante dinamismo para os geminianos. Marte faz conjunção com o Sol natal durante o mês, aumentando a disposição, a coragem e a iniciativa.

O período favorece novos projetos, estudos, negociações e contatos profissionais. Situações que estavam estagnadas tendem a ganhar ritmo.

Até o dia 19, a combinação entre Marte e Urano pode trazer mudanças inesperadas, boas ideias e oportunidades repentinas. A recomendação é apenas evitar decisões impulsivas.

Virgem

A primeira metade de julho será especialmente positiva para os virginianos. A partir do dia 9, Vênus ingressa no signo e fortalece temas relacionados à autoestima, ao bem-estar e aos relacionamentos. Entre os dias 9 e 16, o clima favorece encontros, momentos de lazer, autocuidado e aproximação afetiva.

Na segunda quinzena, a quadratura entre Vênus e Marte pode exigir maior equilíbrio entre as demandas da vida pessoal e do trabalho, mas o saldo do mês continua sendo positivo.

Peixes

Para os piscianos, o destaque está nos relacionamentos. Com a atuação de Vênus a partir do dia 9, o período tende a favorecer encontros, reconciliações e uma convivência mais harmoniosa.

Quem está em um relacionamento pode experimentar maior cumplicidade, enquanto os solteiros poderão perceber aumento no poder de atração. Parcerias profissionais também ganham força quando baseadas na colaboração.

O principal desafio estará nas questões familiares, já que Marte movimenta esse setor e pode exigir mais habilidade para administrar conflitos domésticos.

Aquário

Aquário entra em uma fase de expansão nas parcerias. Júpiter passa a favorecer relacionamentos afetivos, profissionais e pessoais, criando oportunidades para fortalecer vínculos importantes.

Ao mesmo tempo, a oposição entre Júpiter e o Sol natal indica a necessidade de encontrar equilíbrio entre a vida em conjunto e a preservação da individualidade. Quando essa harmonia é alcançada, o período tende a ser bastante produtivo.

E os demais signos?

Embora esses cinco signos apareçam como os mais favorecidos neste momento, a astrologia indica que todos podem sentir os efeitos positivos da passagem de Júpiter por Leão.

A influência do planeta atua em áreas diferentes do mapa astral de cada pessoa, especialmente de acordo com o Ascendente. Por isso, mesmo quem não aparece na lista pode vivenciar oportunidades importantes em setores específicos da vida.

De forma geral, julho de 2026 representa um período de transição entre revisão e crescimento. Enquanto Mercúrio retrógrado recomenda prudência até o dia 23, Júpiter inaugura um novo ciclo que pode abrir portas para desenvolvimento pessoal, profissional e afetivo ao longo dos próximos meses.