O Barcelona tem intensificado as buscas por um substituto para Robert Lewandowski, que deve deixar o Camp Nou ao final da temporada. Com a mira apontada para o alto, o clube catalão se volta para dois atacantes de 100 milhões de euros (R$ 585 milhões).

Um deles é o brasileiro João Pedro, do Chelsea. As conversas estão em estágio inicial, mas a ideia da diretoria blaugrana é intensificá-las ao longo da janela. Sem interesse em negociá-lo, o time inglês faz jogo duro e pede alto para avançar nas tratativas.

Considerando o perfil dos Blues no mercado, que, dentre outras coisas, visa o lucro financeiro, existe chance de o negócio acontecer. Para tirá-lo do Brighton, a agremiação do Stamford Bridge topou desembolsar 55 milhões de libras esterlinas (R$ 412,9 milhões).

Créditos: Instagram/João Pedro

Enquanto isso, o Barça também observa Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Grande destaque do rival espanhol, o argentino é visto com bons olhos. Acontece que o jogador custaria mais que os 100 milhões de euros de JP, o que se impõe como uma dificuldade para o atual bicampeão de La Liga.

Barcelona perderá Lewandowski

Com contrato se encerrando agora em junho, o centroavante polonês deve deixar o Camp Nou. Embora exista um movimento da diretoria barcelonista de tentar renovar o compromisso, tudo indica que a relação será interrompida neste fim de temporada.

Lewa não vê mais sentido em continuar no clube sendo apenas uma opção sob o comando do técnico Hansi Flick. Por essa razão, projeta uma troca de ares para seguir atuando com frequência no alto de seus 37 anos de idade.

De acordo com a imprensa polonesa, a Arábia Saudita surge como um possível destino para o artilheiro. O Al-Hilal estaria disposto a pagar nada menos que 90 milhões de euros (cerca de R$ 530 milhões) por ano para tê-lo em seu plantel.