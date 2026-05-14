As famílias que foram afetadas pelas recentes chuvas receberão ajuda do Governo de Pernambuco. O poder executivo sancionou a lei que garante um auxílio emergencial para os moradores das 27 cidades do estado que ficaram em situação de emergência. Será repassado o valor de R$ 2,5 mil.

A parcela única será paga a cada família que comprovar danos materiais causados por enchentes ou deslizamentos. Conforme publicado no Diário Oficial, o investimento total de R$ 8,7 milhões irá contemplar até 3,5 mil moradores. A verba é destinada às pessoas de baixa renda cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico).

Serão atendidos aqueles que tiveram perda total ou parcial do imóvel, bem como os que estão com o mobiliário e eletrodomésticos de uso essencial em estado de inutilização. Para receber as cifras, o cidadão precisa comprovar, por meio de um documento emitido pelo município, que teve o imóvel danificado pelos transtornos causados pelas chuvas.

Créditos: Reprodução/TV Globo

Quem não está registrado no CadÚnico ou está com os dados atualizados, terá atendimento prioritário para cadastramento e encaminhamento. Já as pessoas que perderam os documentos nos acontecimentos podem fazer um cadastro provisório, viabilizado por meio de validação dos órgãos municipais competentes.

Veja abaixo as 27 cidades que entraram em situação de emergência, conforme consta no decreto do governo estadual:

Abreu e Lima

Aliança

Araçoiaba

Buenos Aires

Camaragibe

Goiana

Glória do Goitá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Jaboatão dos Guararapes

Limoeiro

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Recife

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Timbaúba

Vicência

Vitória de Santo Antão

Por fim, vale ressaltar que os municípios têm 180 dias, contados da data da declaração da situação de emergência ou da publicação da lei, para identificar e autorizar as famílias que serão contempladas pelo auxílio emergencial.