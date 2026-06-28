O LA Galaxy, dos Estados Unidos, aceita vender o atacante Gabriel Pec ao Cruzeiro na janela de transferências deste meio de ano. Maior interessado em repatriar o brasileiro, o clube mineiro agora sabe o quanto precisará desembolsar para tê-lo em definitivo.

Segundo informações do jornalista Samuel Venâncio, a equipe da MLS topa fazer negócio por uma quantia na casa dos 12 milhões de dólares. É um valor um pouco maior que o planejado pela Raposa, que pensava em uma oferta de 10 milhões de dólares.

Ou seja, a diretoria cruzeirense terá que fazer um pouco mais de esforço para convencer os estadunidenses. Pec é um pedido do técnico Artur Jorge, que vê no atleta de 25 anos de idade o nome ideal para fortalecer o setor ofensivo do plantel visando a sequência da temporada de 2026.

Além do Campeonato Brasileiro, certame no qual tenta se recuperar de um primeiro turno de altos e baixos, o Cabuloso tem pela frente os mata-matas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores no segundo semestre. Por isso, pretende recorrer ao mercado para chegar o mais forte possível nos momentos decisivos das competições.

Créditos: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gabriel Pec virou estrela nos EUA

Sem dúvidas, Pec vive o melhor momento da carreira nos gramados da MLS. Desde que trocou o Vasco da Gama pelo Galaxy, ele tem sido destaque por lá e está entre os melhores jogadores da liga que conta com nomes como Lionel Messi, do Inter Miami.

Em 2024, em sua campanha de estreia, ele foi eleito a contratação do ano e selecionado como All-Star. Na atual temporada, soma 11 gols e quatro assistências em 20 partidas disputadas – são 15 participações diretas em gols.

Não por acaso, tem despertado o interesse dos times brasileiros. Além das características ofensivas, o atacante também se sobressai em relação a parte física e tática, sendo o chamado “ponta voluntarioso”, que contribui muito na marcação.