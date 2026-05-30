A cidade considerada a mais segura do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes também passou a liderar outro ranking nacional em 2026. O destaque agora envolve justamente o nível de felicidade da população, segundo um levantamento recente sobre bem-estar urbano.

Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, apareceu novamente no topo do Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A cidade registrou taxa de 2 homicídios por 100 mil habitantes, com base em indicadores de 2024.

O município catarinense ficou à frente de cidades como Brusque, Santa Bárbara d’Oeste e Bragança Paulista. Os dados utilizados no levantamento têm origem nas informações do Ministério da Saúde, reforçando o cenário de baixa violência local.

O prefeito Jair Franzner afirmou que os resultados estão ligados aos investimentos feitos em segurança, tecnologia e integração entre as forças policiais e o município. Segundo ele, o trabalho preventivo e a participação da comunidade ajudam a manter os índices reduzidos.

Além da liderança na segurança pública, Jaraguá do Sul também foi apontada como a cidade mais feliz do Brasil em 2026. O ranking recente atribuiu nota 8,94 ao município catarinense, localizado no Vale do Itapocu.

Créditos: Divulgação/Prefeitura de Jaraguá do Sul

Economia forte e organização urbana pesaram no levantamento

O estudo inspirado no World Happiness Report avaliou fatores ligados ao bem-estar estrutural das cidades brasileiras. Entre os critérios analisados estão saúde, segurança, infraestrutura e condições de habitabilidade, justamente os pontos em que a cidade se destacou.

Jaraguá do Sul ganhou força na avaliação por conta do crescimento econômico consistente, da base industrial sólida e dos serviços públicos considerados eficientes. A metodologia ainda dividiu os dados em oito dimensões principais, priorizando segurança econômica, saúde e organização urbana.