Aposentados, pensionistas e outros segurados do INSS com benefício final 2 recebem nesta terça-feira (26) os valores referentes a agosto. Nesta etapa, são contemplados aqueles que ganham até um salário mínimo, fixado em R$ 1.621. Os depósitos seguem o calendário definido pelo número do benefício.

O cronograma para quem recebe até o piso nacional começou no dia 25 de agosto. Os beneficiários com final 1 tiveram o crédito liberado na segunda-feira. Agora, chegou a vez dos segurados cujo cartão possui o número 2 como último algarismo considerado.

Pagamentos avançam para o final 2

Os pagamentos para esse grupo continuam até 8 de setembro e incluem diferentes benefícios administrados pelo instituto. Entre eles estão aposentadorias, pensões por morte e auxílios por incapacidade temporária. O calendário também contempla beneficiários de programas pagos pelo INSS, como o BPC.

Depois do pagamento destinado ao final 2, os créditos seguem para os demais grupos em ordem numérica. Beneficiários com finais 3 e 4 recebem nos dias 27 e 28 de agosto, respectivamente. Já os finais 5, 6, 7, 8, 9 e 0 terão pagamentos distribuídos até 8 de setembro.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Benefícios acima do salário mínimo

Quem recebe valor superior a R$ 1.621 terá um cronograma diferente. Os pagamentos começam em 1º de setembro e agrupam dois finais de benefício por data. Os segurados com finais 1 e 6 serão os primeiros dessa faixa a receber.

Na sequência, os finais 2 e 7 terão os valores liberados em 2 de setembro. Os grupos com finais 3 e 8 recebem no dia 3, enquanto 4 e 9 ficam para o dia 4. Os pagamentos dos finais 5 e 0 encerram o calendário em 8 de setembro.

Para identificar a data correta, o segurado deve observar o último número do cartão antes do traço. O dígito verificador exibido após o hífen não deve ser utilizado na consulta do calendário. Assim, no benefício 0104-7, por exemplo, o final considerado é o 4.