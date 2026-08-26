O Real Madrid colocou uma proposta formal de 150 milhões de euros pelo meio-campista Vitinha, conforme noticiado pelo site Fichajes.net. A investida faz parte de uma estratégia de Florentino Pérez para realizar uma contratação de peso antes que a janela de transferências seja encerrada.

Caso a transação com o Paris Saint-Germain seja concretizada nestes valores, o jogador português se tornará o reforço mais caro da história do clube espanhol. O elenco merengue busca fortalecer uma área que considera fundamental para os objetivos competitivos da temporada que se desenrola no cenário europeu.

O perfil estratégico no Real Madrid

O interesse pelo atleta não surgiu de forma repentina. Pois seu nome apareceu entre os alvos prioritários de Florentino Pérez desde meados de junho. A diretoria busca um profissional capaz de ditar o ritmo das partidas.

Organizar o setor central e participar da construção das jogadas desde o campo de defesa. A experiência acumulada por Vitinha na Champions League também pesa a favor da sua contratação pelos madrilenhos.

O atleta demonstrou familiaridade com a intensidade e a exigência técnica da competição continental. Fatores considerados cruciais pelo departamento de futebol na análise de novos nomes para compor o grupo.

Desempenho técnico e resistência do Paris Saint-Germain

Na temporada 2025/26, o meio-campista atuou em 49 compromissos pelo clube francês, iniciando 44 deles como titular absoluto. Sua precisão de passe, que alcançou a marca de 94%.

Destaca a influência direta que ele exerce na circulação da bola e no controle territorial durante os jogos. O Paris Saint-Germain não demonstra qualquer necessidade imediata de vender o jogador, com quem renovou vínculo em fevereiro de 2025 até junho de 2029.

O técnico Luis Enrique considera o centrocampista uma peça importante para o projeto esportivo da instituição parisiense, dificultando o avanço das negociações atuais. A oferta de 150 milhões de euros representa o esforço derradeiro de Florentino Pérez para convencer o lado francês a liberar o atleta. Resta ao Real Madrid aguardar a decisão final dos dirigentes do Paris Saint-Germain sobre a proposta antes do prazo limite para contratações nesta janela.