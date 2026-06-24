Após a saída de Renato Gaúcho, o Vasco da Gama trabalha para encontrar um sucessor no mercado. O nome da vez é Vasco Matos. Enquanto isso, o clube carioca também se movimenta para fortalecer o elenco na segunda janela de transferências do ano e dois jogadores de seleção estão na mira.

O primeiro deles é Richarlison, do Tottenham. O atacante é um sonho antigo do Cruzmaltino e a contratação seria possível graças a chegada de um novo investidor. Ainda assim, trata-se de um negócio considerado difícil, tendo em vista que o camisa 9 tem contrato com o time inglês e os valores envolvidos são elevados.

Existe a possibilidade dos Spurs colocarem o brasileiro à disposição do mercado, o que pode facilitar uma possível tratativa. Por enquanto, não há nada concreto. Já o outro alvo do Gigante da Colina é Nelson Deossa, do Real Betis, que tem sido bastante citado no noticiário da bola brasileiro nas últimas semanas.

Créditos: Instagram/Richarlison

Segundo informações do jornal Lance!, as conversas entre os clubes estão avançadas e tudo caminha para um desfecho positivo. O Vasco deve confirmar o empréstimo do meio-campista colombiano, com opção de compra ao final do vínculo condicionada a metas esportivas a serem alcançadas por ele.

Vasco negocia a contratação de Vasco Matos

Conforme destacado anteriormente, o Cruzmaltino trabalha para contratar o substituto de Portaluppi e, nesse sentido, Vasco surge como o mais novo candidato. A ideia da diretoria vascaína é acertar a vinda do português ainda nesta semana para começar as atividades visando a segunda metade da temporada.

O treinador de 45 anos de idade está livre no mercado. Seu último trabalho foi à frente do Santa Clara, de Portugal, que se encerrou em janeiro. A passagem terminou após uma sequência de oito partidas sem vitória, que durou entre o fim de 2025 e começo de 2026.