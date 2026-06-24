Estar atento as notícias e comunicados envolvendo o Bolsa Família é importante, principalmente na questão dos pagamentos. Falando sobre esse assunto, uma novidade para alguns beneficiários está confirmada para acontecer nesta quarta-feira (24).

O pagamento do Bolsa Família de junho de 2026 teve início no último dia 17 e segue até 30 de junho, de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

O calendário de pagamentos é organizado conforme o final do NIS, que varia de 1 a 0. O número pode ser consultado no cartão do programa e determina a data em que o benefício será depositado.

Tradicionalmente, os repasses do Bolsa Família são realizados nos dez últimos dias úteis de cada mês. A exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é antecipado e os pagamentos são concluídos até o dia 23.

Com isso, os beneficiários do programa com NIS Final 6, vão receber a parcela do programa referente ao mês de junho nesta quarta-feira (24). Sem dúvida, um momento muito esperado e muitas vezes fundamental no complemento da renda familiar.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Confira as datas de pagamento em junho de 2026:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

O programa garante um valor mínimo de R$ 600 por família, podendo ser acrescido de benefícios adicionais. A Renda de Cidadania (BRC) prevê o pagamento de R$ 142 por integrante da família, enquanto o Benefício Complementar (BCO) assegura que o valor total recebido não seja inferior ao piso estabelecido.

Para ter acesso ao Bolsa Família, a renda mensal deve ser de até R$ 218 por pessoa e a família precisa estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastro pode ser realizado em unidades de assistência social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

A permanência no programa também exige o cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação, como matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, realização do pré-natal pelas gestantes, acompanhamento de crianças menores de sete anos e manutenção da vacinação em dia.