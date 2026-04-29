Quem deixar os animais de estimação sozinhos no carro em Campinas, no interior de São Paulo, poderá pagar uma multa pesada. Uma proposta que ganhou força após debates em câmaras municipais reacendeu o alerta sobre os riscos do confinamento dos bichinhos, principalmente em dias de calor intenso.

Os vereadores do município paulista votaram o projeto que proíbe o confinamento de animais em carros estacionados. A repercussão do tema por lá foi tamanha que tudo indica que a capital também pode adotar regras rígidas, com punições que chegam a exatos R$ 19,3 mil para quem descumpri-las.

De acordo com o texto, deixar cães, gatos ou qualquer outro animal fechado no interior do veículo poderá ser considerado infração grave. A justificativa é clara: a temperatura dentro do carro fechado pode subir rapidamente, assim causando sofrimento, desidratação e até mesmo a morte do pet.

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Especialistas afirmam que, mesmo com janelas parcialmente abertas, o risco de danos ao animal continua alto em poucos minutos. Justamente por isso, a proposta prevê fiscalização e aplicação de multa pesada para quem desrespeitar a regra.

Além da penalidade financeira, o tutor ainda pode responder por maus-tratos, dependendo da gravidade da situação. Contudo, o objetivo principal da norma é educativo, buscando conscientizar a população sobre os perigos do confinamento.

Orientação das autoridades

Segundo as autoridades, a orientação é simples e direta: animais não devem ser deixados sozinhos dentro de veículos, nem mesmo por poucos minutos. Se for preciso descer do carro, o pet deve ir junto. Ou então, não ser levado para o passeio.

Naturalmente, a discussão ganhou apoio de entidades de proteção animal e de parte da sociedade, que defendem punição exemplar. Se aprovada e regulamentada na capital paulista, a multa poderá se tornar uma das mais altas do país nesse tipo de infração.