A Argentina garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 após uma vitória dramática sobre o Egito, em uma partida marcada por reviravoltas e, mais uma vez, pelo protagonismo de Lionel Messi.

Mesmo diante das dificuldades, a equipe comandada por Lionel Scaloni encontrou forças para reagir e contou com o talento de seu camisa 10 para seguir viva na luta pelo bicampeonato, após uma virada história por 3 a 2, diante do Egito.

Após o triunfo, o atacante Lautaro Martínez fez questão de enaltecer Messi e deu a entender que esta será a despedida do craque em Copas do Mundo. Em entrevista à beIN Sports, o centroavante afirmou que o elenco está determinado a conquistar o título também em homenagem ao capitão argentino.

“Hoje, vê-lo correr daquela maneira e se emocionar no fim da partida foi muito especial. Eu disse a ele para aproveitar cada momento, porque ele merece isso. Vamos seguir dando tudo por nós, mas principalmente por ele, já que esta é a última Copa do Mundo dele. Messi já fez muito por todos nós”, declarou Lautaro.

🎙️🚨 Lautaro Martínez: "Todos nós faremos de tudo para que Lionel Messi seja campeão novamente da Copa do Mundo. Todos nós iremos à guerra por ele." pic.twitter.com/FPq2MgbVRh — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) June 7, 2026

Importância do camisa 10 no elenco da Argentina

O atacante da Inter de Milão também destacou a importância de Messi dentro e fora de campo. Segundo ele, a influência do camisa 10 vai muito além das jogadas decisivas e serve como inspiração para todo o grupo.

“O que ele faz em campo se reflete no desempenho de todos. É o nosso líder, nossa referência e nosso exemplo. Tudo o que ele transmite diariamente é algo extraordinário”, completou.

Na partida contra o Egito, Messi chegou a desperdiçar uma cobrança de pênalti, e a Argentina esteve perto da eliminação. No entanto, o capitão participou da jogada que terminou no gol da vitória, marcado por Enzo Fernández, garantindo a classificação para enfrentar a Suíça nas quartas de final, em Atlanta.

Após o apito final, Messi agradeceu o apoio dos companheiros e exaltou a união do elenco. O craque afirmou que sente orgulho de fazer parte do grupo e destacou a entrega da equipe em mais um jogo decisivo.

“Sou muito grato por fazer parte deste time. Eles sempre demonstram carinho por mim, não apenas com palavras, mas com atitudes. Tenho orgulho de competir ao lado deles, porque nunca deixam de lutar. Hoje foi mais uma prova disso”, afirmou o capitão argentino.

Embora Messi ainda não tenha confirmado oficialmente sua aposentadoria da Seleção após o Mundial, as declarações de Lautaro Martínez reforçam a expectativa de que esta seja sua última participação em uma Copa do Mundo.

Se isso se confirmar, o futebol pode estar vivendo os últimos capítulos da trajetória do maior ídolo da história recente da Argentina em Mundiais.