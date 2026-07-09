Neymar é um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, mas ao que parece sua trajetória pela Seleção Brasileira teria chegado ao fim após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, diante da Noruega. Entretanto, um suposto desejo de jogar o Mundial de 2030 foi ventilado na última quarta-feira (8) e animou os fãs.

Informações ventiladas por algumas páginas, trouxeram que Neymar poderia estar mirando um novo objetivo: disputar a Copa do Mundo de 2030. Segundo as publicações, o atacante acredita que ainda tem condições de atuar em alto nível e pretende prolongar sua carreira seguindo um caminho semelhante ao de Lionel Messi.

Focado!



Neymar não desistiu de disputar a Copa do Mundo 2030 e prepara mudança para jogar nos EUA.



Jogador entende que tem potencial para disputar mais uma Copa e quer seguir o exemplo de Lionel Messi. O Camisa 10 da seleção brasileira acredita que o desgaste do futebol… pic.twitter.com/U9l7OynXlr — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) July 8, 2026

Ainda de acordo com as publicações, o camisa 10 estaria supostamente convencido de que o intenso calendário do futebol brasileiro comprometeu sua preparação para a Copa de 2026.

O craque da Seleção Brasileira estaria avaliando que uma transferência para a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, pode ajudá-lo a chegar em melhores condições físicas ao próximo Mundial.

Por outro lado, existe a declaração de fim da linha dada pelo jogador

A eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, pode ter marcado o fim da trajetória de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira.

Após a derrota por 2 a 1, o atacante deu sinais de despedida ao afirmar que sua busca pelo tão sonhado título mundial chegou ao fim. Autor do único gol brasileiro, convertido em cobrança de pênalti nos acréscimos, o camisa 10 deixou o gramado emocionado e foi amparado pela família e pelos companheiros.

Em entrevista após a partida, Neymar relembrou que sua estreia pela Seleção aconteceu justamente no MetLife Stadium, em um amistoso contra os Estados Unidos, em 2010. “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”, declarou o jogador, reforçando a sensação de encerramento de um ciclo.

A derrota também representou um marco negativo para o futebol brasileiro. O Brasil registrou sua pior campanha em Copas do Mundo desde 1990 e ampliou o maior jejum de títulos da história da Seleção. Caso o hexacampeonato não venha em 2030, serão 28 anos sem conquistar o torneio desde o pentacampeonato, em 2002.

Individualmente, Neymar também atingiu uma marca indesejada. O atacante tornou-se apenas o segundo brasileiro a disputar quatro edições de Copa do Mundo sem conquistar o título, repetindo o feito de Thiago Silva.

Se realmente encerrar sua passagem pela Seleção, deixará um legado de 80 gols e 58 assistências em 130 partidas, além da conquista da Copa das Confederações de 2013. O ouro olímpico de 2016 também faz parte de sua trajetória, embora tenha sido obtido com a equipe sub-23.