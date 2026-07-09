Atualmente temos visto vários tipos de golpes sendo aplicados, em diversos casos e modalidades. Em relação ao programa Bolsa Família, isso não é diferente, por isso é preciso estar ligado, se atentando a importantes alertas.

Beneficiários do Bolsa Família estão na mira de um novo golpe aplicado por meio de mensagens de texto (SMS). O alerta foi reforçado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) e pela Caixa Econômica Federal, que orientam a população a desconfiar de comunicações que solicitem atualização cadastral ou confirmação de dados pessoais.

Na fraude, os criminosos enviam mensagens informando supostas pendências no cadastro do Bolsa Família e afirmam que o benefício poderá ser bloqueado caso o beneficiário não regularize a situação.

O SMS costuma conter um link que direciona a vítima para páginas falsas, desenvolvidas para imitar os sites oficiais do Governo Federal.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como funciona o golpe na prática?

Ao acessar esses endereços e informar CPF, senhas, códigos de segurança ou dados bancários, o usuário acaba entregando suas informações aos golpistas.

Com esses dados, os criminosos conseguem invadir a conta da vítima no aplicativo Caixa Tem e realizar transferências via Pix ou sacar o benefício sem autorização.

Segundo o Governo Federal, nem o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social nem a Caixa Econômica Federal enviam mensagens com links para atualização cadastral, desbloqueio do benefício ou confirmação de informações. Da mesma forma, os órgãos oficiais não solicitam senhas, códigos recebidos por SMS ou dados bancários por telefone.

Qual a recomendação nesse caso?

Para evitar prejuízos, a recomendação é ignorar mensagens suspeitas e nunca clicar em links enviados por SMS ou aplicativos de mensagens sem verificar sua origem.

Informações sobre o Bolsa Família devem ser consultadas apenas pelos canais oficiais, como os aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem, além dos portais do Governo Federal e da Caixa.

Caso o beneficiário perceba movimentações não autorizadas ou o desaparecimento do dinheiro da conta, deve procurar imediatamente uma agência da Caixa Econômica Federal para registrar a contestação da operação.

Também é recomendado fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.), medida que auxilia na investigação da fraude e aumenta as chances de recuperação dos valores e de identificação dos responsáveis.