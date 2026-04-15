Um estudo realizado na Noruega revelou a presença de uma quantidade significativa de metais e minerais no fundo do mar da plataforma continental do país. Autoridades norueguesas informaram que a descoberta inclui recursos como cobre, zinco e terras raras, que estão em alta demanda devido ao seu papel na transição para uma economia mais sustentável.

As estimativas indicam que existem aproximadamente 38 milhões de toneladas de cobre e 45 milhões de toneladas de zinco em sulfetos polimetálicos na região. Esses sulfetos, conhecidos como “defumadores negros”, são formados em áreas onde o magma atinge o fundo do mar, em profundidades que podem chegar a 3 mil metros.

Além disso, estima-se que existam cerca de 24 milhões de toneladas de magnésio e 3,1 milhões de toneladas de cobalto em crostas de manganês, que se formaram ao longo de milhões de anos.

Mineração em alto mar e preocupações ambientais

Diante da descoberta, a Noruega está considerando a possibilidade de abrir suas áreas offshore para a mineração em alto mar. Esse processo, no entanto, requer a aprovação do parlamento e levanta preocupações ambientais significativas.

A exploração de recursos no fundo do mar pode impactar ecossistemas delicados e a biodiversidade marinha, o que gera um debate sobre os benefícios econômicos em comparação com os riscos ambientais. Além do cobre e do zinco, a pesquisa indicou a presença de elementos de terras raras, como cério, neodímio, ítrio e disprósio.

Esses materiais são essenciais em várias indústrias, incluindo eletrônicos, energias renováveis e tecnologias avançadas. A crescente demanda global por terras raras torna essa descoberta ainda mais relevante, pois esses elementos são fundamentais para a transição energética e a inovação tecnológica.

A descoberta de metais e minerais no fundo do mar norueguês pode abrir novas oportunidades para o país, que é um grande exportador de petróleo e gás. No entanto, a exploração deve ser realizada de maneira responsável, considerando os impactos ambientais e a sustentabilidade a longo prazo.