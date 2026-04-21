Conhecida como capital nacional do boné, Apucarana, localizada no Norte do Paraná, é a sétima melhor cidade do Brasil. É isso o que aponta o ranking da Veja Negócios, que elencou os municípios que oferecem as melhores condições de vida para sua população viver, trabalhar e prosperar.
A lista foi elaborada em parceria com a Austin Rating, com base no IISD (Índice de Inclusão Social e Digital), que reúne 253 indicadores distribuídos nas áreas fiscal, econômica, social e digital. O estudo levou em conta o desempenho atual quanto à evolução histórica dos municípios, utilizando dados de fontes oficiais como IBGE, Tesouro Nacional, Datasus e Ministério da Educação.
Entre as cidades de médio porte, com população entre 50 mil e 200 mil habitantes, Apucarana ficou com a sétima posição em infraestrutura urbana abrangendo os indicadores sociais, que incluem acessibilidade, iluminação pública, coleta de lixo e condições ambientais.
No âmbito fiscal, o município paranaense também ficou bem ranqueado, ocupando a 48ª colocação na aplicação de recursos em saúde e educação. O feito reflete o avanço da cidade de forma equilibrada, focado em responsabilidade fiscal, desenvolvimento econômico e investimentos em áreas essenciais.
O desempenho rendeu a Apucarana um selo nacional exclusivo, que destaca e dá visibilidade às cidades mais bem posicionadas do país. O reconhecimento foi destacado pelo prefeito Rodolfo Mota, que ressaltou o impacto direto das ações da gestão na vida da população.
“Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. Cuidar das pessoas é melhorar a qualidade de vida, e os resultados estão aparecendo, com investimentos que chegam na ponta, na infraestrutura, na educação, na saúde e nos serviços urbanos”, disse.
Apucarana é a capital nacional do boné
Além de seus pontos positivos atrelados a qualidade de vida, a cidade paranaense é conhecida como a capital nacional do boné. Apucarana é o maior polo de confecção do Brasil, com cerca de 4 milhões de peças fabricadas por mês.
Para se ter uma ideia, esse número representa mais da metade da produção nacional do setor. Ao todo, são 800 fábricas de boné espalhadas pelo município.
