Muitos brasileiros ainda utilizam a tradicional carteira de identidade, o famoso RG, mas com a chegada da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é fundamental saber até quando o documento antigo continuará válido e quais mudanças estão ocorrendo no sistema de identificação civil no Brasil. Aliás, ninguém quer se complicar só por conta de um detalhe dessa.

A nova CIN, que já está sendo emitida em vários estados, veio para unificar o número de identificação com o CPF e trazer mais segurança e padronização ao documento. Apesar dessa modernização, o RG antigo não perde validade de imediato, mas existe um prazo definido para sua aceitação em todo o país antes de ser substituído definitivamente pela nova carteira.

Contudo, especialistas recomendam que quem ainda usa o RG antigo já comece a planejar a substituição pelo novo documento, mesmo antes do prazo final de 2032. Isso porque alguns serviços públicos, privados e embarques em viagens podem exigir uma identificação mais recente ou atualizada.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Até quando vale o meu RG?

RG antigo poderá ser utilizado normalmente até fevereiro de 2032. Depois dessa data, a Carteira de Identidade Nacional será o único documento de identificação oficialmente aceito em todo o território brasileiro, tornando indispensável a emissão da nova versão após esse prazo. Embora continue válido por alguns anos, estar com o documento atualizado facilita cadastros, acesso a benefícios e evita contratempos na hora de apresentar identificação em situações importantes.

A nova CIN busca melhorias em relação ao RG tradicional, como: Unificação do número com o CPF, eliminando variações por estado; Layout padronizado e segurança reforçada com QR Code e elementos de proteção; e Versões física e digital, acessíveis pelo aplicativo gov.br.