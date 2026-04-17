Uma grande novidade começa a movimentar uma cidade do Sul do país, chamando atenção de moradores e até mesmo de visitantes. A expectativa cresce justamente por envolver um investimento robusto e uma estrutura que promete impactar o comércio local, além de atrair um público considerável logo nos primeiros dias.

A nova megaloja da Havan será inaugurada no dia 9 de maio em Blumenau, trazendo uma estrutura de 14 mil metros quadrados e um investimento de R$ 80 milhões. O espaço segue o tradicional estilo enxaimel e será a quinta unidade da rede na cidade, reforçando justamente a presença da marca na região.

Estrutura chama atenção e amplia presença na cidade

Localizada na rua das Palmeiras, a unidade chega com proposta ampla e diversificada, oferecendo mais de 350 mil produtos distribuídos em diversos setores. Entre eles estão itens de cama, mesa e banho, utilidades domésticas, vestuário, eletrodomésticos, ferramentas, produtos automotivos, iluminação, brinquedos e decoração.

O espaço também contará com praça de alimentação e estacionamento gratuito, o que deve facilitar o acesso e tornar a experiência mais completa para os visitantes. Justamente por isso, a expectativa é de grande movimentação no dia da inauguração, com público interessado tanto nas compras quanto no passeio.

O empresário Luciano Hang confirmou presença no evento e destacou que a abertura foi planejada para ser marcante. Segundo ele, a proposta é oferecer conforto e um ambiente amplo para que as pessoas possam circular e aproveitar o espaço.

Créditos: Leopoldo Silva/Agência Senado



Evento promete movimentar Blumenau

A inauguração ocorrerá em um sábado, estratégia que deve potencializar o fluxo de visitantes logo no primeiro dia de funcionamento. Além disso, a empresa preparou ofertas especiais exclusivas para quem realizar compras na data, o que tende a atrair ainda mais consumidores.

Luciano Hang afirmou que pretende receber o público pessoalmente e até mesmo tirar fotos com os clientes, reforçando o caráter próximo que costuma marcar as ações da rede. Ele também destacou que o momento será inesquecível para a cidade, especialmente pelo porte da nova unidade.

A expansão faz parte do planejamento da Havan, que completa 40 anos em 2026 e segue ampliando sua presença em diferentes regiões. Blumenau, no entanto, se mantém como um dos pontos estratégicos dentro desse crescimento contínuo da empresa.

Créditos: Reprodução/Wikimedia Commons

Negócios familiares

Enquanto a rede avança no varejo, outro movimento ligado à família Hang também chama atenção no setor de comunicação. O primo do empresário, Jordan Hang, criou a empresa Nostco com base em uma lógica estratégica semelhante à utilizada pela Havan.

A proposta da agência é integrar comunicação e estratégia de negócios, alinhando diretamente o marketing aos resultados financeiros das empresas atendidas. Diferente do modelo tradicional, a Nostco atua desde a análise comercial até o posicionamento de mercado dos clientes.

Segundo Jordan Hang, esse formato busca corrigir falhas comuns do setor publicitário, como a fragmentação entre briefing, planejamento e criação. Com um núcleo de inteligência, a empresa avalia metas e cenários antes de desenvolver campanhas, o que amplia o impacto das ações.

No primeiro ano, a agência já alcançou faturamento na casa dos sete dígitos e projeta crescimento de 129% em 2026. Entre os trabalhos recentes está uma campanha nacional com Celso Portiolli, que levou a cidade de Porto Belo à televisão aberta pela primeira vez, mostrando justamente o alcance da estratégia adotada.