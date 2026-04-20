O cenário recente do futebol brasileiro ganhou um novo capítulo que mistura bastidores, mercado internacional e até questões fora das quatro linhas. A movimentação envolveu cifras milionárias e negociações que pareciam bem encaminhadas, no entanto acabaram tomando um rumo inesperado. Justamente por isso, o desfecho abriu espaço para outro clube entrar na disputa e tentar aproveitar a oportunidade.

O caso envolve o Botafogo, que anunciou a desistência da contratação do volante Wendel. O jogador pertence ao Zenit e estava no Brasil tratando uma lesão enquanto aguardava o anúncio oficial, previsto para o dia 2 de junho. No entanto, a negociação foi encerrada após um comum acordo entre as partes.

Negociação travada

Segundo o próprio Botafogo, o motivo para o fim do negócio não foi esportivo ou financeiro, mas sim geopolítico. O clube explicou que os proprietários do Zenit estão incluídos em listas de sanções internacionais contra a Rússia, devido ao conflito com a Ucrânia. Esse ponto, inclusive, foi determinante para inviabilizar a transferência.

A situação ganha ainda mais peso pelo fato de John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, ser cidadão norte-americano. Dessa forma, a legislação dos Estados Unidos impede qualquer tipo de transação com entidades ligadas a essas sanções. Assim, mesmo com acordo encaminhado, o negócio acabou desfeito.

O clube carioca chegou a divulgar uma nota oficial agradecendo ao Zenit pela postura durante as tratativas. Além disso, também destacou a conduta de Wendel, que demonstrou interesse em vestir a camisa alvinegra. Ainda assim, o cenário foi considerado fora do controle de ambas as partes.

Créditos: Divulgação/Zenit

Valores altos e histórico recente

O volante chegaria ao Botafogo por 20 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 123 milhões. O contrato seria válido até junho de 2029, mostrando o nível de investimento planejado pelo clube. No entanto, não foi esclarecido se algum pagamento chegou a ser realizado antes do cancelamento.

Curiosamente, o Botafogo já havia feito outras negociações recentes com o Zenit. Em janeiro, o clube vendeu Luiz Henrique para a equipe russa e contratou Artur, que estava no mesmo time. Esse histórico, inclusive, trouxe ainda mais atenção para o desfecho do caso.

De acordo com informações citadas, a não efetuação do pagamento pela compra de Artur gerou um imbróglio. Esse problema teria contribuído diretamente para o cancelamento da rescisão de Wendel com o Botafogo. Ou seja, além da questão internacional, houve também entraves financeiros envolvidos.

Palmeiras entra no radar da negociação

Enquanto o Botafogo recuou, outro clube brasileiro passou a observar a situação com interesse. O Palmeiras já monitora o mercado em busca de reforços e vê no Zenit uma possibilidade de negociação. Justamente nesse contexto, o nome de Wendel voltou a ganhar força.

Segundo informações, o clube paulista tem uma estratégia para tentar fechar a contratação do volante. Um fator que anima a diretoria é a redução na pedida do Zenit, que agora estaria em 25 milhões de euros. Esse valor equivale a cerca de R$ 147 milhões.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

O interesse não é recente, já que Wendel é considerado um antigo desejo do técnico Abel Ferreira. Diante disso, o Palmeiras avalia até mesmo a venda de um jogador para abrir espaço financeiro e viabilizar o investimento. Assim, o cenário que começou com uma frustração pode terminar com um reforço de peso em outro clube.