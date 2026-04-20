Nesta segunda-feira (20), o Bolsa Família realiza o pagamento e distribui o Auxílio Gás para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 3. O repasse, feito pela Caixa Econômica Federal, tem valor médio de R$ 678,22, podendo ser acrescido de adicionais relacionados ao programa.

Os pagamentos referentes ao mês de abril começaram no dia 16 e vão se estender até o dia 30. O valor-base do programa de transferência de renda é de R$ 600,00 por família, sendo o valor médio pago no território nacional R$ 678,22.

A quantia fixa pode ser acrescida dos benefícios extras:

R$ 150,00 para cada criança de até 6 anos

R$ 50,00 para gestantes, nutrizes e filhos entre 7 e 18 anos

R$ 50,00 por até seis meses para mães de bebês de até seis meses (Benefício Variável Familiar Nutriz)

Créditos: José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Neste mês, parte dos integrantes recebe junto com o benefício o Auxílio Gás, no valor de R$ 102,00. A cifra corresponde a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg e ocorre a cada dois meses para famílias cadastradas.

Segundo dados do governo federal, o Bolsa Família possui 18,9 milhões de famílias cadastradas, o que exige um investimento total de aproximadamente R$ 12,8 bilhões.

Pagamento pode ser antecipado do bolsa Família

Vale destacar que o pagamento do Bolsa Família é realizado de forma antecipada em 173 municípios brasileiros, independentemente do final do NIS. A medida atende as cidades afetadas por estiagem, chuvas intensas e outras situações de vulnerabilidade.

Essa ação visa garantir acesso mais rápido ao recurso em momentos de maior necessidade. Os valores são movimentados através do Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal, que permite transferências via Pix, pagamento de contas e compras.

Além do aplicativo, é possível sacar o benefício em agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.