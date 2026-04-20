A temporada europeia se aproxima do fim com um cenário que, justamente, já não deixa mais margem para reação em um clube que apostou alto. No entanto, mesmo com investimentos relevantes e reforços vindos do futebol brasileiro, a realidade dentro da competição acabou sendo bem diferente do que se imaginava no início.

O Wolverhampton vive uma situação praticamente irreversível na Premier League, ocupando a última colocação após 33 partidas. Até mesmo com apenas 17 pontos somados e 22 derrotas acumuladas, a equipe passou toda a temporada na zona de rebaixamento, sem conseguir esboçar reação em nenhum momento.

Investimentos altos e pouca resposta em campo

A campanha chama atenção justamente pelo contraste com as movimentações feitas no mercado, principalmente envolvendo jogadores do futebol brasileiro. O clube investiu 22 milhões de euros na contratação de André, que se destacou pelo Fluminense, e outros 18,7 milhões de euros para tirar João Gomes do Flamengo.

No entanto, mesmo com a chegada da dupla, o desempenho coletivo não acompanhou as expectativas criadas. Até mesmo com status de reforços importantes, os dois atletas passaram a fazer parte de um elenco que não conseguiu sair da zona de rebaixamento em nenhuma rodada da competição.

O time comandado por Rob Edwards seguiu acumulando resultados negativos ao longo da temporada. Justamente por isso, a permanência na elite passou a depender de combinações improváveis, evidenciando o tamanho da crise enfrentada dentro de campo.

Créditos: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Cenário depende de rivais diretos

A situação se agravou ao ponto de o destino não depender mais apenas do próprio Wolverhampton. No entanto, mesmo vencendo todos os jogos restantes, o clube poderia chegar no máximo a 32 pontos, número que já é alcançado por equipes fora da zona de rebaixamento.

Um exemplo claro é o West Ham, que já soma 32 pontos e aparece como o primeiro time fora do Z-3. Até mesmo por isso, a diferença prática torna a permanência praticamente impossível, já que os concorrentes diretos seguem somando pontos.

Além disso, o Wolverhampton ainda precisa observar diretamente o desempenho de adversários como Tottenham e Brighton. Caso o time comandado por Roberto De Zerbi consiga uma vitória e abra vantagem, o rebaixamento pode ser confirmado com antecedência.

Brasileiros em meio a temporada difícil

A presença de André e João Gomes no elenco simboliza uma aposta clara no talento revelado no Brasil. No entanto, mesmo com os investimentos expressivos feitos nas duas contratações, o impacto esperado não se traduziu em resultados dentro da Premier League.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Até mesmo com a experiência adquirida no futebol brasileiro, ambos passaram a conviver com uma realidade completamente adversa na Europa. O Wolverhampton, que há oito anos disputa a elite inglesa, agora vê essa trajetória ser interrompida de forma praticamente inevitável.

Enquanto isso, outros clubes conseguem reagir e abrir vantagem na tabela, ampliando ainda mais a distância para a zona segura. O desfecho, portanto, se desenha de maneira clara, mostrando justamente que nem sempre altos investimentos garantem permanência no mais alto nível do futebol europeu.