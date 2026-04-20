Um levantamento curioso do futebol inglês chama atenção justamente por reunir números pouco comuns dentro de campo. São marcas que, no entanto, fogem do padrão esperado até mesmo em uma liga tão competitiva. Entre expulsões e gols contra, os dados revelam um lado menos glamouroso da Premier League, mas que ainda assim entrou para a história.

O nome que aparece com maior destaque nesse cenário é o de Richard Dunne, que acumulou números difíceis de ignorar ao longo da carreira. Ele é o jogador com mais gols contra na história da Premier League, somando exatamente 10 no total. Além disso, também aparece na lista de atletas com mais cartões vermelhos, atingindo a marca de oito expulsões.

Recordes negativos que marcaram época

No entanto, Richard Dunne não está sozinho quando o assunto são expulsões na competição inglesa. Outros nomes importantes também atingiram a marca de oito cartões vermelhos ao longo de suas trajetórias. Entre eles estão Duncan Ferguson e Patrick Vieira, que dividiram esse posto com o defensor.

Justamente por isso, o número chama ainda mais atenção, já que não se trata de um caso isolado dentro da liga. São jogadores que tiveram carreiras relevantes, mas que também ficaram marcados por esse tipo de estatística. Até mesmo atletas consagrados acabaram entrando nesse ranking pouco desejado.

No caso específico de gols contra, no entanto, o destaque absoluto segue sendo Richard Dunne. A marca de 10 tentos contra a própria equipe o coloca em uma posição isolada nesse quesito. É um número que dificilmente passa despercebido quando se analisam os dados históricos da competição.

Créditos: Wikimedia Commons

Expulsões também entram na conta

Quando se observa o ranking de cartões vermelhos, o cenário mostra um empate significativo entre três jogadores. Duncan Ferguson, Richard Dunne e Patrick Vieira aparecem com oito expulsões cada. Esse tipo de marca evidencia justamente a intensidade e, em alguns momentos, o excesso dentro de campo.

No entanto, vale destacar que esses números fazem parte de carreiras longas e disputadas em alto nível. A Premier League é conhecida por seu estilo físico e competitivo, o que muitas vezes contribui para esse tipo de ocorrência. Ainda assim, alcançar esse número de expulsões não deixa de ser algo marcante.

Até mesmo no caso de Patrick Vieira, reconhecido por sua qualidade técnica, o dado mostra como o equilíbrio entre intensidade e disciplina nem sempre é simples. O mesmo vale para Duncan Ferguson, que também entrou para essa estatística.

Créditos: Divulgação/Premier League

Números que contam outra história

Por outro lado, esses recordes mostram um lado diferente do futebol, longe apenas de gols e conquistas. Eles ajudam a entender como o desempenho de um jogador também pode ser medido por episódios menos positivos. Ainda assim, fazem parte da história da competição.

No caso de Richard Dunne, a combinação de gols contra e expulsões cria um retrato bastante específico dentro da liga. São números que dificilmente serão esquecidos, justamente por sua raridade. Ao mesmo tempo, mostram como o futebol também é feito de momentos inesperados.

No fim das contas, esses dados servem como um retrato curioso da Premier League ao longo dos anos. Entre falhas e expulsões, até mesmo jogadores experientes acabam deixando marcas diferentes. E é justamente isso que mantém o histórico da competição tão diverso e cheio de histórias.