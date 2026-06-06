Uma proposta em tramitação em Goiás pode mudar as regras para a circulação de cães da raça pit-bull em espaços públicos. A medida prevê a obrigatoriedade do uso de focinheira e estabelece novas exigências para os responsáveis pelos animais, além de penalidades em caso de descumprimento.

O Projeto de Lei nº 482/2026 foi apresentado pelo deputado estadual Jamil Calife (PP) na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Além dos pit-bulls, a proposta também abrange cães das raças american-staffordshire-terrier, staffordshire-bull-terrier e cruzamentos com características semelhantes.

Pelo texto, os animais deverão ser conduzidos por pessoas com mais de 18 anos e permanecer sob controle por meio de guia resistente e compatível com o porte. Também será necessário portar identificação contendo o nome do responsável e um contato atualizado.

A proposta estabelece três etapas de penalização para quem descumprir as regras. A primeira infração resultaria em advertência, enquanto a segunda já poderia gerar multa. A partir da terceira ocorrência, o valor aplicado seria dobrado em relação à penalidade anterior.

O projeto ainda determina que o valor das multas seja definido posteriormente pelo Poder Executivo. No entanto, o texto ressalta que os tutores continuam sujeitos às responsabilidades previstas no Código Penal em casos de condutas que possam resultar em lesão ou até mesmo homicídio.

Créditos: Magnific

Proposta aguarda análise na Assembleia

Algumas situações ficam de fora da exigência prevista pela proposta. Entre elas estão atendimentos em clínicas veterinárias e o transporte dos animais em caixas apropriadas, justamente por envolverem circunstâncias específicas de manejo e deslocamento.

Na justificativa, Jamil Calife afirma que a intenção é buscar equilíbrio entre a segurança da população e o direito dos tutores de circularem com seus cães. O parlamentar também cita o caso da criança de 4 anos que morreu após um ataque de um pit-bull em Itumbiara, episódio que gerou grande comoção. Atualmente, o texto aguarda a designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).