O Corinthians definiu quanto deseja receber para negociar Yuri Alberto na próxima janela. O clube quer 20 milhões de euros, cerca de R$ 115 milhões, para vender apenas os 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Timão. A outra metade segue ligada ao Zenit, da Rússia.

A situação ganhou força após as declarações do próprio atacante na Neo Química Arena. Depois da vitória sobre o Barra, pela quinta fase da Copa do Brasil, Yuri Alberto admitiu que deseja buscar um novo desafio ainda nesta temporada. O tema já vinha sendo tratado internamente.

Saída passou a ser discutida

Segundo o camisa 9, existe um acordo firmado anteriormente com o presidente Osmar Stabile. O entendimento prevê que o Corinthians aceite conversar caso apareça uma proposta considerada positiva para todas as partes. Justamente por isso, a saída passou a ser debatida novamente.

Yuri Alberto explicou que o desejo de mudar de clube não surgiu recentemente. De acordo com o atacante, a ideia já vinha sendo discutida junto da família e também do empresário André Cury. Mesmo assim, ele ressaltou que ainda aguarda as propostas que podem surgir.

Fernando Diniz tenta convencer o jogador a continuar no elenco. O treinador tem reforçado a importância do atacante para o estilo de jogo da equipe ao longo da temporada. Até mesmo a disputa da Conmebol Libertadores virou argumento dentro das conversas.

Clube recusou ofertas altas

O Corinthians já recusou propostas milionárias nos últimos meses. A diretoria entende que Yuri Alberto é uma peça importante e não pretende facilitar qualquer negociação na próxima janela. A pedida de R$ 115 milhões reforça exatamente esse posicionamento do clube paulista.

Entre as ofertas rejeitadas aparece uma proposta de R$ 190 milhões da Roma. A Lazio, também da Itália, apresentou outros R$ 150 milhões pelo atacante durante o mesmo período. Mesmo diante dos valores altos, o Corinthians decidiu manter o centroavante.

O Fenerbahçe, da Turquia, também tentou contratar Yuri Alberto. A oferta apresentada pelo clube turco foi avaliada em R$ 112 milhões, mas acabou recusada pela diretoria corintiana. O atacante permaneceu no elenco mesmo com o interesse vindo do exterior.

No início deste ano, Yuri Alberto viajou para a Itália para tirar a cidadania italiana. O movimento aumentou ainda mais os rumores sobre uma possível transferência para o futebol europeu. Até mesmo os interesses da Roma e da Lazio voltaram a ganhar força.

Créditos: Rodrigo Coca/Corinthians

Atacante falou sobre trajetória

As declarações dadas após a classificação contra o Barra chamaram atenção dos torcedores. Yuri Alberto falou sobre sua trajetória no Corinthians e destacou a relação construída com a torcida durante os últimos anos. O atacante demonstrou gratidão pela passagem no clube.

O centroavante afirmou que gostaria de ter conquistado mais títulos pelo Corinthians. Mesmo assim, destacou que se sente feliz pela história construída ao longo das temporadas no clube paulista. Além disso, relembrou o apoio recebido nos momentos mais difíceis.

Desde que chegou ao Corinthians em 2022, Yuri Alberto soma 230 partidas disputadas. O atacante marcou 83 gols e ainda distribuiu 22 assistências durante sua passagem pelo clube. Em 2026, ele aparece como o principal artilheiro da equipe, com seis gols.

O contrato de Yuri Alberto com o Corinthians vai até julho de 2030. A multa rescisória está fixada em R$ 500 milhões para clubes do mercado nacional. Já para equipes do exterior, o valor estipulado chega a 100 milhões de euros.