A ameaça de punição da Fifa pode colocar o Botafogo em uma situação extremamente delicada no Campeonato Brasileiro caso o clube não consiga resolver uma dívida milionária nos próximos meses. O problema envolve cobranças internacionais, novos transfer bans e até a possibilidade de sanções mais severas previstas no regulamento da entidade máxima do futebol.

A preocupação aumentou justamente porque o clube corre o risco de perder seis pontos no Brasileirão. Caso isso aconteça, o Botafogo cairia da 12ª para a 18ª posição da tabela, entrando diretamente na zona de rebaixamento em meio ao avanço das punições relacionadas às dívidas internacionais.

Dívida preocupa o Botafogo

O novo transfer ban amplia ainda mais a pressão sobre a diretoria alvinegra, principalmente porque a mesma dívida já havia provocado punições anteriores. Em 30 de dezembro de 2025, o clube também sofreu sanções da Fifa, mas conseguiu retirar temporariamente a restrição após pagar 10 milhões de dólares à vista no começo de fevereiro.

No entanto, o acordo não foi totalmente cumprido. O Botafogo atrasou o pagamento da segunda parcela acertada anteriormente e voltou a sofrer punições internacionais. A situação aumentou a preocupação interna justamente porque o Código Disciplinar da Fifa prevê medidas mais severas em casos de reincidência e descumprimento persistente.

Segundo o regulamento citado pela entidade, uma dedução de pontos ou até mesmo o rebaixamento para uma divisão inferior podem ser determinados em situações consideradas repetitivas. O texto também menciona casos em que a proibição de inscrição de atletas permaneça ativa por mais de três janelas consecutivas após a notificação oficial.

Clube tenta evitar novas sanções

Diante do cenário delicado, o Botafogo pediu que as punições sejam submetidas à cautelar antecedente da recuperação judicial da SAF. A expectativa da diretoria é que a Fifa reconheça a situação e suspenda temporariamente as sanções relacionadas às cobranças feitas pelos credores internacionais.

Na prática, a medida gera um congelamento das conversas envolvendo dívidas da SAF, impedindo execuções diretas enquanto o processo estiver dentro do ambiente da recuperação judicial. Mesmo assim, algumas punições anteriores não entram nessa possibilidade de renegociação e precisam ser quitadas normalmente pelo clube.

Entre elas está justamente a cobrança do Atlanta United, além da dívida com o Ludogorets pela contratação de Rwan Cruz. O clube búlgaro acionou a Fifa após pendências ligadas à transferência do atacante, contratado por 8 milhões de euros, valor que correspondia a cerca de R$ 48,3 milhões na época do acordo.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Outros casos aumentam pressão

A situação financeira ganhou novos capítulos nos últimos dias. Em 7 de maio, o Botafogo recebeu outra punição internacional envolvendo o New York City pela contratação de Santi Rodríguez. Segundo as informações divulgadas, o clube carioca deixou de quitar parcelas de um acordo de 5 milhões de dólares relacionado à negociação do jogador.

Com diferentes processos abertos simultaneamente, o temor sobre uma possível perda de pontos voltou a crescer nos bastidores. Justamente por isso, a diretoria acompanha atentamente os próximos passos da Fifa, tentando evitar que o clube entre na zona de rebaixamento por causa das punições esportivas previstas no regulamento internacional.

Até o momento, o clube segue buscando alternativas para resolver os débitos e impedir consequências ainda maiores dentro e fora das competições nacionais neste ano.