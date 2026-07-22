Com apenas 16 anos, o jogador Eduardo Conceição destaca-se como o atacante da equipe mencionada na fonte. Figura em uma relação global de jogadores promissores para a Copa do Mundo de 2030.

O jovem palmeirense aparece como o único representante brasileiro entre nomes de diversos países do Mundo. Essa seleção de atletas foi montada pela plataforma Eyeball, especializada no mapeamento de categorias de base.

A divulgação aconteceu por intermédio do segmento esportivo do jornal The New York Times, conhecido como The Athletic.

Ascensão na base do Palmeiras: Eduardo Conceição

Treinos com o grupo de apoio aos profissionais do clube alviverde integram a rotina atual do atleta. O jogador ganhou destaque nas categorias inferiores, notadamente no sub-17, ao marcar vinte gols em apenas uma temporada.

Garantiu ao atacante convocações frequentes para a seleção brasileira de sua faixa etária. Existe um movimento natural de comparação do jogador com nomes que brilharam no Palmeiras.

A semelhança técnica com Endrick e Estêvão, ambos formados na Academia de Futebol. O excelente início de temporada gera grande expectativa sobre o seu futuro desempenho nos gramados brasileiros.

Multa rescisória e interesse externo

O vínculo contratual do atleta com o Palmeiras possui validade até o ano de 2029. A cláusula de liberação para clubes do exterior está fixada em 100 milhões de euros.

O que equivale a R$ 580 milhões, e representantes do Grupo City realizaram contatos para avaliar a situação do negócio. O alemão Jurgen Klopp, em período anterior como chefe global da Red Bull.

O clube também buscou entender o cenário envolvendo o jovem talento para planejar sua contratação imediata.

Visão técnica sobre o fenômeno

João Paulo Sampaio, responsável pela base, descreveu o atacante como um fenômeno da natureza em entrevista ao ge. O coordenador afirmou que a capacidade de atuação do jogador é algo difícil de ser mensurada.

O técnico Abel Ferreira observa de perto o desenvolvimento do atleta no clube paulista. O comandante chegou a relacionar o jovem para a partida contra a Chapecoense. A rodada final do campeonato foi disputada intensamente antes da longa pausa para a Copa do Mundo.