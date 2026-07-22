Em meio às negociações para renovar o contrato, o Corinthians colocou uma proposta oficial na mesa de Memphis Depay e seus empresários. A oferta contém cifras significativamente mais baixas em comparação com o salário atual do atacante holandês de 32 anos de idade.

Segundo o perfil Time do Povo, a diretoria alvinegra oferece R$ 1,8 milhão mensais de salário, além da diluição da dívida de aproximadamente R$ 40 milhões ao longo de dois anos. Por mês, o custo total da operação ficaria próximo de R$ 3 milhões.

O valor de R$ 1,8 milhão – teto do clube – foi aceito pelo jogador, mas existe um impasse relacionado a forma de pagamento da dívida. Diante disso, o estafe do camisa 10 apresentou uma contraproposta, na última terça-feira (21), removendo o parcelamento do débito – não há o desejo de vincular a dívida ao vencimentos.

O Timão, por sua vez, reforçou que o modelo proposto inicialmente é a única possibilidade de concretizar a renovação. O entendimento é de que não há maneira de renovar sem a realização desse parcelamento. Pelo menos por enquanto, o impasse segue e a ampliação do compromisso do atacante continua indefinida.

Créditos: Instagram/Memphis Depay

Corinthians teme ida de Memphis à Justiça

Da parte da diretoria corintiana existe um temor relacionado a dívida. Sem um acordo a respeito da forma de pagamento, a cúpula alvinegra entende que o atleta pode acionar o clube judicialmente a qualquer momento durante o andamento do vínculo cobrando os valores em aberto.

Memphis poderia, por exemplo, conseguir uma rescisão ao entrar com uma ação cobrando o pagamento da pendência. Para o Alvinegro, esse é um ponto inegociável e, neste momento, não há nenhuma intenção de alterar essa posição.

Vale lembrar que o contrato de Depay se encerra ao final do mês. Caso o cenário siga o mesmo até lá, ele ficará livre no mercado para assinar com qualquer outra equipe.