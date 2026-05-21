O Liverpool passou a acompanhar mais de perto um possível reforço vindo do futebol alemão, em uma negociação que pode chegar a R$ 291,55 milhões. O nome observado pelo clube inglês atua justamente no Hoffenheim, mesma equipe que revelou Roberto Firmino antes da ida ao futebol inglês.

Bazoumana Touré virou alvo de interesse após crescer no radar de equipes da Premier League nesta janela de verão. O ponta-esquerda marfinense, de apenas 20 anos, deve deixar o Hoffenheim depois de o clube não conseguir vaga na próxima edição da Champions League.

Além do Liverpool, outras equipes inglesas também acompanham a situação do jogador. Aston Villa e Newcastle aparecem entre os principais interessados, enquanto Brighton e Manchester United seguem monitorando os próximos passos envolvendo o atleta.

O Hoffenheim já recebeu sondagens de diferentes clubes e entende que uma saída nesta janela é uma possibilidade real. Justamente por conta da procura crescente, a diretoria alemã trabalha com valores elevados para liberar o jovem marfinense nos próximos meses.

A pedida pelo atacante gira entre €40 milhões e €50 milhões, quantia que corresponde a algo entre R$ 233 milhões e R$ 291,55 milhões. Até mesmo dentro do Hoffenheim existe a expectativa de que o negócio possa atingir números históricos para a equipe alemã.

Créditos: Reprodução/Instagram (Bazoumana Touré)

Transferência pode entrar para a história do Hoffenheim

Caso a venda seja concluída dentro da faixa estipulada, Bazoumana Touré se tornará a negociação mais cara da história do Hoffenheim. O cenário chama atenção justamente pelo tamanho do interesse vindo da Inglaterra e pela disputa entre clubes importantes da Premier League.

A ligação com Roberto Firmino também aumenta a repercussão em torno da possível transferência. O brasileiro construiu parte da carreira no Hoffenheim antes de chegar ao Liverpool, e agora o clube inglês volta a olhar para o mercado alemão em busca de mais um talento ofensivo.