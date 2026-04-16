O Nubank resolveu surpreender todo mundo e abriu uma loja no iFood. Quem acionou o aplicativo de delivery nesta quarta-feira (15) se deparou com o empreendimento da instituição financeira, localizado em São Paulo, oferecendo a tradicional sobremesa sonho por apenas R$ 0,01.

A ação faz parte do lançamento do Regina Café, uma iniciativa da marca para promover o “Faz valer”, posicionamento que traduz a essência de valorizar a correria de cada brasileiro no dia a dia, fazendo valer o tempo, o esforço e os sonhos dos clientes.

A loja temporária, inclusive, pode ser vista na dramaturgia brasileira, mais precisamente dentro do bairro Chacrinha, na novela Três Graças, da TV Globo. Quanto ao sonho, este está sendo disponibilizado para os clientes da capital paulista.

Créditos: Reprodução/iFood

Os usuários do banco que quiserem aproveitar o doce precisam apenas utilizar o cartão Nubank ou o método de pagamento NuPay. Não será cobrado nenhum valor de pedido mínimo e o frente também não entrará na conta final.

Veja abaixo o passo a passo de como participar da promoção:

Abra o app do iFood e pesquise por “Regina Café”;

Selecione o seu “sonho” (limitado a uma unidade por pedido);

Finalize o pedido com o pagamento via cartão Nubank ou NuPay.

Promoção do Nubank tem tempo limitado

A instituição financeira ressalta que a promoção do sonho é válida enquanto durarem os estoques. Também vale destacar que se aplica aos clientes que estão dentro do raio de entrega dos sete pontos de distribuição espalhados por todas as regiões de São Paulo (Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste).

“A ação utiliza inteligência logística para materializar uma narrativa da ficção na vida real, proporcionando uma experiência que une TV e delivery”, disse a Diretora Sênior de iFood Ads, Ana Paula Duarte, ao explicar a mais nova ação da fintech.