O Real Madrid atravessa um período incomum em sua história. Pelo segundo ano seguido, o gigante espanhol passará uma temporada sem um título relevante. A eliminação para o Bayern de Munique, na Liga dos Campeões, nesta semana, praticamente acabou com as chances de o time merengue ser campeão em 2025/2026.

Insatisfeita com os resultados, a diretoria madridista, liderada por Florentino Pérez, prepara uma barca que pode conter até seis saídas. Dentre os possíveis jogadores dispensados estão: David Alaba, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Fran García, Ferland Mendy e Eduardo Camavinga. Com exceção de Camavinga, todos são defensores.

Alaba está com o contrato se aproximando do fim e tem tido grandes dificuldades para se manter saudável fisicamente. O mesmo panorama de fim de vínculo é vivido por Antonio Rudiger e Dani Carvajal. Enquanto isso, outros nomes são criticados pela torcida, que anseia por uma reformulação do plantel.

Créditos: Instagram/Real Madrid

Nem mesmo as principais estrelas da companhia, Vini Jr e Kylian Mbappé, estão sendo poupadas pelos lados do Santiago Bernabéu. As manifestações são reflexo de uma insatisfação generalizada com a temporada que praticamente chegou ao fim para o gigante espanhol, apontado por muitos como o maior clube do mundo.

Técnico do Real Madrid deve compor a barca

Além dos atletas, quem também não deve permanecer para a jornada que vem é Álvaro Arbeloa. Segundo informou o portal The Athletic, o técnico seguirá no cargo nas últimas partidas da temporada e será demitido no meio do ano.

Arbeloa tem dado sequência ao trabalho igualmente criticado de Xabi Alonso, que gerou muitas expectativas antes da jornada começar. Seja em termos de desempenho ou resultados, ambos deixaram muito a desejar.

O Real agora concentra suas atenções no que virá. O badalado time galáctico certamente não quer viver a terceira temporada seguida sem ganhar nada em 2026/27.