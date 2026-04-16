Uma das melhores estratégias para melhorar a qualidade de vida aos 60 anos é encontrar um hobby. Com o passar do tempo, unir longevidade e saúde mental é essencial para seguirmos os dias. Mas fazer isso com diversão é ainda mais vantajoso.

A melhor atividade, sem dúvidas, é aquela que você goste de fazer e consiga manter com consistência, o que é fundamental. No entanto, a ciência aponta para algumas categorias que entregam melhores resultados que as outras.

Hobby

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Veja abaixo os melhores hobbies para ser ter após os 60 anos:

1. Jardinagem

A jardinagem é frequentemente citada como uma das atividades mais benéficas para a terceira idade. Não por acaso, é considerada o “exercício completo”.

Por envolver agachamento, levantamento e movimento dos braços, melhora a mobilidade e a força muscular de forma leve. Já o contato com a terra e o acompanhamento do crescimento das plantas reduzem os níveis de cortisol (hormônio do estresse) e contribuem para o relaxamento mental.

2. Atividades Artísticas

As atividades artísticas são consideradas ginásticas cerebrais. Pintura, escrita criativa, marcenaria ou tocar um instrumento musical estimulam a neuroplasticidade.

Aprender uma habilidade manual força o cérebro a criar novas conexões, ajudando a prevenir o declínio cognitivo. Além disso, a saída emocional e a sensação de realização ao ver um projeto finalizado representam um ganho de autoexpressão.

3. Esportes de Baixo Impacto

Já os esportes de baixo impacto são excelentes tanto para a parte física quanto para a parte social. O isolamento é um dos maiores riscos para quem tem idade avançada, então hobbies que envolvam outras pessoas ajudam no combate à depressão.

Ademais, as atividades ao ar livre garantem a exposição solar necessária para absorção de vitamina D, essencial para a saúde dos ossos. Dentre as atividades, destacam-se caminhada em grupos, natação ou o Beach Tennis (que cresceu muito pela facilidade de aprendizado e tem feito sucesso).