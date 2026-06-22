O Nubank enviou recentemente um comunicado por e-mail aos seus clientes com um alerta importante sobre golpes financeiros que vêm se tornando cada vez mais comuns no ambiente digital. A mensagem chama a atenção para promessas de ganhos fáceis e rápidos, que muitas vezes escondem esquemas fraudulentos como pirâmides financeiras, falsas plataformas de investimento e até apostas enganosas.

No conteúdo, o banco destaca que ofertas que prometem “lucros altos”, “dinheiro dobrado em pouco tempo” ou “renda garantida sem risco” devem ser vistas com extrema desconfiança. Segundo o alerta, esse tipo de discurso costuma ser usado por golpistas para atrair vítimas desavisadas, principalmente em redes sociais e aplicativos de mensagens.

O e-mail também orienta os clientes a ficarem atentos a sinais típicos de fraude. Entre eles estão a pressão para agir rapidamente, a exigência de indicação de outras pessoas para aumentar supostos ganhos e a falta de informações claras sobre a empresa, como CNPJ ou autorização de órgãos reguladores para atuar no mercado financeiro. Esses elementos, segundo o alerta, são fortes indícios de que se trata de um esquema irregular.

De acordo com o comunicado, o resultado para quem cai nesse tipo de golpe costuma ser devastador: o dinheiro investido é perdido e, na maioria dos casos, não há possibilidade de recuperação. O Nubank reforça que a vítima muitas vezes só percebe a fraude quando já é tarde demais.

Como forma de prevenção, a instituição recomenda cautela e verificação constante antes de qualquer aplicação financeira. A orientação é sempre pesquisar a reputação da empresa, consultar fontes oficiais e desconfiar de promessas que pareçam boas demais para ser verdade. O banco reforça ainda que investimentos legítimos não garantem lucro fácil nem retornos sem risco.

Por fim, o alerta destaca que a melhor defesa contra fraudes financeiras é a atenção. Em um cenário cada vez mais digitalizado, a calma e a informação continuam sendo ferramentas essenciais para evitar prejuízos e proteger o próprio dinheiro.