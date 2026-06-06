O Nubank começou a liberar uma novidade para seus clientes com o objetivo de ampliar o controle sobre informações financeiras diretamente pelo aplicativo. A iniciativa reúne recursos voltados ao acompanhamento da situação cadastral e busca tornar a gestão financeira mais simples no dia a dia.

A nova ferramenta foi batizada de Monitoramento de CPF e surgiu por meio de uma parceria entre o Nubank e a Acordo Certo. O recurso amplia as funcionalidades do NuScore e permite consultar eventuais pendências financeiras associadas ao CPF em diferentes instituições sem precisar sair do aplicativo.

Sempre que uma nova anotação de débito for registrada em nome do cliente, o sistema enviará uma notificação. Ao acessar o aviso, o usuário poderá visualizar mais detalhes sobre a pendência e entender exatamente qual situação precisa de atenção.

Além disso, a plataforma também apresenta propostas de renegociação disponíveis para aquela dívida. Justamente por concentrar todo o processo no aplicativo, a ferramenta permite que a negociação e até mesmo a quitação sejam realizadas no mesmo ambiente digital.

Segundo Burke Deutsch, gerente geral de crédito do Nubank, a proposta é reduzir a complexidade normalmente envolvida na descoberta e negociação de débitos. A intenção é oferecer uma experiência mais simples, transparente e eficiente para os clientes durante todo o processo.

Créditos: Divulgação/Nubank

Onde acessar a nova ferramenta no aplicativo

O Monitoramento de CPF será disponibilizado gradualmente para os clientes elegíveis. A funcionalidade ficará localizada na área do NuScore, acessada por meio da foto de perfil exibida no canto superior esquerdo da tela inicial do aplicativo.

Mesmo quem não possui dívidas pode utilizar o recurso para acompanhar movimentações relacionadas ao CPF e identificar possíveis cobranças indevidas. Para clientes com pendências junto ao Nubank, continuam disponíveis opções de renegociação, incluindo ofertas ligadas ao Desenrola Brasil e campanhas próprias da fintech, com possibilidade de reativação do cartão de crédito após análise dos critérios de elegibilidade.