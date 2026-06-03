Mais um feriado está chegando no calendário brasileiro: trata-se de Corpus Christi, nesta quinta-feira (4). Com isso, muitos brasileiros tem dúvidas referente a operação de instituições financeiras. Tanto é, que o Nubank enviou um comunicado aos seus clientes.

Em comunicação emitido por e-mail, os clientes do Nubank ficaram cientes que devem ficar atentos às mudanças temporárias no funcionamento de alguns serviços financeiros. As alterações afetam operações bancárias, pagamentos e investimentos durante o período.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como ficam as transferências?

As transferências via TED ficarão indisponíveis no dia 4 de junho, em razão do feriado bancário. O serviço será retomado normalmente em 5 de junho. Já o Pix seguirá funcionando sem interrupções, disponível 24 horas por dia, inclusive durante o feriado.

Boletos com vencimento em 4 de junho poderão ser pagos até o dia 5 de junho sem cobrança de juros ou multas adicionais. O mesmo vale para pagamentos que já tenham sido previamente agendados para a data do feriado, que serão processados no primeiro dia útil seguinte.

No entanto, a regra não se aplica a boletos relacionados a impostos, tributos e débitos veiculares. Nesses casos, o pagamento deverá ser realizado até 3 de junho para evitar encargos por atraso.

Os investidores também devem se programar para o feriado. Para que os valores resgatados estejam disponíveis em conta antes de 4 de junho, as solicitações de resgate de investimentos devem ser feitas até as 14h do dia 3 de junho.

No caso dos fundos de investimento, o prazo é ainda mais curto: os pedidos precisam ser realizados até as 13h30 do mesmo dia. Solicitações feitas após esses horários serão processadas apenas em 5 de junho.

As negociações de renda variável e operações no Tesouro Direto ficarão suspensas durante o feriado de 4 de junho. As atividades serão retomadas normalmente no dia seguinte.

Clientes precisam ter atenção aos prazos

Segundo o comunicado emitido pela instituição financeira, não haverá processamento de resgates de aplicações em renda fixa, fundos ou renda variável durante o feriado.

Por isso, clientes que pretendem utilizar esses recursos devem antecipar suas solicitações para evitar contratempos e garantir maior tranquilidade durante o período.