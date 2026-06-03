Ativo no mercado da bola, o Corinthians trabalha a saída de dois jogadores do elenco nesta janela de transferências do meio do ano. Enquanto isso, o clube paulista também estuda qualificar o grupo comandado pelo técnico Fernando Diniz com um meio-campista francês.

Trata-se de Tiemoué Bakayoko, que está livre no mercado desde janeiro, quando deixou o Paok, da Grécia. O atleta de 31 anos de idade é visto como um dos principais nomes da lista de reforços do Timão para a segunda metade da temporada de 2026.

Bakayoko chegaria a Neo Química Arena para substituir André, que pode estar de saída para o futebol europeu. Como não possui vínculo com nenhuma agremiação, ele não custaria nada aos cofres alvinegros – o que é uma boa oportunidade, tendo em vista que o clube tem problemas financeiros e não pode gastar muito.

Apesar do interesse, não existe nada em andamento entre as partes por enquanto. Antes de qualquer movimento nesse sentido, o Alvinegro do Parque São Jorge quer, primeiro, resolver a situação de André, que voltou a despertar os olhares do Velho Continente.

Créditos: Instagram/Bakayoko

Corinthians prepara saída de 2 jogadores

No que diz respeito às possíveis saídas, o Timão estuda fazer dinheiro com o goleiro Felipe Longo e o atacante Gui Negão. Os dois jovens despertam o interesse de equipes europeias e podem ser importantes fontes de recursos para os cofres corintianos.

Felipe, por exemplo, tem multa rescisória para o mercado internacional de 100 milhões de euros (R$ 595,9 milhões). Para o mercado nacional, o valor da cláusula rescisória fica entre R$ 170 milhões e R$ 180 milhões.

As cifras do contrato de Gui são as mesmas. Embora tenha perdido espaço após o começo meteórico de trajetória profissional, o atacante também chama a atenção de times de fora, tanto da Europa quanto do Oriente Médio.