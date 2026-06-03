Depois de contratar o artilheiro do Brasileirão de 2026, o Athletico agora trabalha para ter outro goleador no elenco. Ativo no mercado da bola, o clube paranaense encaminhou a compra de Jorge Rivaldo, centroavante de 22 anos do Águilas Doradas, da Colômbia.

Segundo informações do portal ‘ge’, as partes já acertaram as bases do negócio e o colombiano deve assinar contrato válido por quatro anos. Rivaldo é o principal goleador do Águilas Doradas na temporada, com 11 gols marcados em 20 partidas disputadas.

Além disso, ele é o terceiro artilheiro do campeonato colombiano, ficando atrás apenas de Hugo Rodallega, do Santa Fe, e de Andrey Estupinan do Deportivo Pasto. Revelado pelo Fortaleza FC, da Colômbia, ele defendeu as cores do Tigres, entre 2024 e 2025, antes de se transferir para o Águilas.

Ainda um novato, o clube foi fundado em 2008 e ganhou espaço no cenário sul-americano em 2024 ao chegar nas fases preliminares da Copa Libertadores. Os colombianos quase conseguiram avançar para a fase de grupos, mas pararam no Red Bull Bragantino.

Créditos: Instagram/Águilas Douradas

Athletico pagou “barato” por artilheiro do Brasileirão

Quem sabe, Rivaldo não seja mais uma cartada de mestre do Furacão no mercado da bola, a exemplo de Kevin Viveros. Em junho do ano passado, o clube desembolsou 5 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões, na época) para buscar o centroavante no Atlético Nacional.

Desde então, o camisa 9 tem sido um dos destaques em ação por aqui. Com 11 gols marcados, ele ocupa a liderança do ranking de goleadores do Campeonato Brasileiro, à frente de nomes como Pedro, do Flamengo, e Carlos Vinícius, do Grêmio.

Nesta temporada, são 12 gols e uma assistência em 21 jogos. Ao todo, o colombiano soma 22 tentos anotados e quatro assistências distribuídas em 46 duelos realizados vestindo o uniforme rubro-negro.