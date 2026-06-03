Depois de contratar o artilheiro do Brasileirão de 2026, o Athletico agora trabalha para ter outro goleador no elenco. Ativo no mercado da bola, o clube paranaense encaminhou a compra de Jorge Rivaldo, centroavante de 22 anos do Águilas Doradas, da Colômbia.
Segundo informações do portal ‘ge’, as partes já acertaram as bases do negócio e o colombiano deve assinar contrato válido por quatro anos. Rivaldo é o principal goleador do Águilas Doradas na temporada, com 11 gols marcados em 20 partidas disputadas.
Além disso, ele é o terceiro artilheiro do campeonato colombiano, ficando atrás apenas de Hugo Rodallega, do Santa Fe, e de Andrey Estupinan do Deportivo Pasto. Revelado pelo Fortaleza FC, da Colômbia, ele defendeu as cores do Tigres, entre 2024 e 2025, antes de se transferir para o Águilas.
Ainda um novato, o clube foi fundado em 2008 e ganhou espaço no cenário sul-americano em 2024 ao chegar nas fases preliminares da Copa Libertadores. Os colombianos quase conseguiram avançar para a fase de grupos, mas pararam no Red Bull Bragantino.
Athletico pagou “barato” por artilheiro do Brasileirão
Quem sabe, Rivaldo não seja mais uma cartada de mestre do Furacão no mercado da bola, a exemplo de Kevin Viveros. Em junho do ano passado, o clube desembolsou 5 milhões de dólares (R$ 27,5 milhões, na época) para buscar o centroavante no Atlético Nacional.
Desde então, o camisa 9 tem sido um dos destaques em ação por aqui. Com 11 gols marcados, ele ocupa a liderança do ranking de goleadores do Campeonato Brasileiro, à frente de nomes como Pedro, do Flamengo, e Carlos Vinícius, do Grêmio.
Nesta temporada, são 12 gols e uma assistência em 21 jogos. Ao todo, o colombiano soma 22 tentos anotados e quatro assistências distribuídas em 46 duelos realizados vestindo o uniforme rubro-negro.
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