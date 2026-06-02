O concurso 7041 da Quina foi realizado na noite desta terça-feira (2) e colocou em disputa um prêmio estimado em R$ 15.960.620,02. Milhares de apostadores em todo o país acompanharam o sorteio na expectativa de acertar as cinco dezenas e conquistar a bolada milionária.

Os números sorteados foram:

56 – 28 – 49 – 75 – 25

Confira os números sorteados no últimos concursos

Quina 7040 (01/06/2026): 05 – 23 – 52 – 56 – 67

Quina 7039 (30/05/2026): 12– 15 – 16 – 67 – 80

Quina 7038 (29/05/2026): 31 – 73 – 39 – 02 – 64

Quina 7037 (28/05/2026): 26 – 55 – 42 – 09 – 66

Quina 7036 (27/05/2026): 15 – 42 – 63 – 66 – 77

Quina 7035 (26/05/2026): 14 – 15 – 48 – 58 – 73

Quina 7034 (25/05/2026): 12 – 21 – 74 – 77 – 79

Quina 7033 (23/05/2026): 01 – 29 – 32 – 33 – 56

Quina 7032 (22/05/2026): 05 – 28 – 48 – 49 – 71

Quina 7031 (21/05/2026): 03 – 12 – 40 – 56 – 70

Apostas podem ser feitas pouco tempo antes do sorteio

Para participar da Quina, o apostador precisa escolher cinco números entre as 80 dezenas disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais da Caixa, incluindo o site oficial e o aplicativo das Loterias Caixa.

O pagamento dos prêmios varia conforme o valor conquistado. Quantias de até R$ 2.428,79 podem ser retiradas diretamente em qualquer lotérica autorizada. Já os valores superiores a esse limite devem ser resgatados exclusivamente em uma agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação da documentação exigida.

Os sorteios da Quina são realizados regularmente com transmissão ao vivo e podem ser acompanhados pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook, além da exibição na programação da RedeTV!.