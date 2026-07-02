O Programa Gás do Povo é voltado às famílias que atendem aos critérios de elegibilidade definidos na regulamentação oficial. O benefício consiste na concessão de recargas de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijões de 13 kg, que podem ser retiradas em revendas credenciadas ou utilizadas conforme as regras do programa.

Para utilizar o benefício, o cidadão deve acessar o aplicativo Meu Social e selecionar uma revenda credenciada. Em seguida, é possível escolher entre retirar a recarga diretamente no local ou solicitar entrega em domicílio. No caso da entrega, é necessário confirmar previamente com a revenda a disponibilidade do serviço e a eventual cobrança de taxa.

Créditos: Marcello Casal/Agência Brasil

Como participar do programa

Podem participar do programa as famílias inscritas no Cadastro Único, com atualização cadastral nos últimos 24 meses, renda de até meio salário-mínimo por pessoa e CPF regularizado do Responsável Familiar junto à Receita Federal. Além disso, o grupo não pode estar em processo de averiguação cadastral nem ter indícios de óbito do responsável no sistema.

O uso do vale pode ser feito de diferentes formas: por meio do cartão do Bolsa Família com chip, cartão de débito da Caixa ou via CPF do Responsável Familiar, acompanhado de um código enviado por SMS ao número cadastrado.

Nesse último caso, é fundamental manter o celular atualizado no aplicativo Caixa Tem para garantir o recebimento das mensagens.

Os vales são liberados mensalmente, sempre a partir do dia 10. A periodicidade varia conforme o tamanho da família: grupos com duas ou três pessoas recebem um vale a cada três meses, enquanto famílias com quatro ou mais integrantes recebem a cada dois meses. O benefício é mantido enquanto os critérios do programa forem atendidos.