Os primeiros 10 minutos do dia são capazes de fazer toda a diferença não só no seu dia, mas na sua vida. O que fazemos quando acordamos exerce uma influência direta sobre nossas emoções, pensamentos e produtividade. Criar um começo de dia com intenção é essencial para alinhar corpo e mente.

Não se trata de ir dormir cedo ou acordar antes das 5h, seguir uma rotina rígida ou adotar hábitos mirabolantes. Segundo especialistas em desenvolvimento humano, as primeiras horas da manhã funcionam como um terreno fértil para mudanças duradouras, já que o cérebro desperta mais descansado e aberto a novos estímulos.

Nesse sentido, os primeiros minutos são ainda mais importantes. Eles influenciam diretamente o humor, o foco e até as tomadas de decisão ao longo do dia. Quando as coisas são feitas com organização e calma, o corpo acessa estados mentais mais estáveis e produtivos. O resultado disso é mais equilíbrio emocional, menos impulsividade e uma produtividade sustentável.

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Quando a manhã começa caótica, o que acontece é o oposto. Atrasos, correria e notificações excessivas fazem o cérebro permanecer em estado de alerta, acumulando estresse até o fim do dia. Por isso, criar rituais matinais é uma forma prática de sair do piloto automático e construir dias mais leves, organizados e energizados.

Rotina para um dia bom desde os primeiros minutos

Esqueça o celular, as mensagens e as notícias. Pelo menos nos primeiros minutos da manhã. O ideal é começar a rotina com intenção em vez de reagir às demandas externas, criando rituais a serem seguidos com calma. Confira abaixo algumas opções de atividades que podem ser incorporadas: