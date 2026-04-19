O Palmeiras deixará de jogar no Allianz Parque muito em breve. Com a mudança de naming rights de sua casa, o clube paulista vive os últimos dias do lugar com a nomenclatura que o acompanha desde a inauguração, em 2014.

O estádio seguirá como Allianz Parque até o dia 4 de maio, data em que será anunciado o novo nome. Responsável pela aquisição dos naming rights, o Nubank deu início a votação popular que irá definir a nova identidade: Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank. A votação se encerra em 30 de abril.

Até a troca de nome ser concretizada, os comandados do técnico Abel Ferreira disputarão três partidas em casa, sendo duas na sequência: Athletico Paranaense, no domingo (19), pelo Brasileirão; e Jacuipense, na outra quinta (23), pela Copa do Brasil.

Créditos: Daniel Gimenes/Palmeiras

O último jogo com o nome da seguradora será contra o Santos, no dia 2 de maio, pelo Brasileirão. Internamente, o Palestra não vê a necessidade de preparar uma despedida, uma vez que o acordo é entre Nubank e WTorre e não envolve a instituição. O contrato firmado entre as partes é válido até 2044.

Palmeiras entra em campo pelo Brasileirão

O Palmeiras faz uma de suas últimas partidas em casa com o nome Allianz neste domingo (19). Logo mais, às 18h30 (de Brasília), o time palestrino recebe o Athletico, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após empatar sem gols com o Corinthians, em Itaquera, o líder do certame nacional busca reencontrar a vitória para seguir no topo da tabela de classificação. O Verde lidera a competição com 26 pontos conquistados, seis a mais que o Flamengo.

Em 11 duelos disputados até aqui, Abel e seus comandados somam oito vitórias, dois empates e uma derrota, além de 21 gols marcados e dez sofridos.