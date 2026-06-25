Notícias que envolvem dinheiro são sempre de grande interesse, essa em questão é especial para os beneficiários do programa Bolsa Família, com NIS final 7. Trata-se do valor de R$ 600, liberado já nesta quinta-feira (25).

O pagamento do Bolsa Família referente a junho de 2026 começou em 17 de junho e segue até o dia 30, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O calendário é organizado de acordo com o final do NIS, que varia de 1 a 0. Esse número pode ser consultado no cartão do beneficiário e define a data em que o recurso é depositado.

Tradicionalmente, os pagamentos do programa são realizados nos dez últimos dias úteis de cada mês. Em dezembro, no entanto, o cronograma é antecipado e os repasses são concluídos até o dia 23.

Nesta quinta-feira (27), é a vez daqueles que estão ativos no programa e possuem o NIS com final 7. Se você se enquadra nesta situação, o dinheiro já será liberado, referente ao mês de junho.

Créditos: Agência Brasil

Calendário de pagamentos de junho de 2026

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Valores e benefícios adicionais que podem ser pagos

O Bolsa Família garante uma renda mínima de R$ 600 por família, valor que pode ser ampliado com benefícios complementares. O Benefício de Renda de Cidadania (BRC) paga R$ 142 por integrante da família, enquanto o Benefício Complementar (BCO) assegura que cada domicílio receba, no mínimo, R$ 600.

Além disso, o programa prevê pagamentos extras para grupos específicos. O Benefício Primeira Infância (BPI) destina R$ 150 por criança de até seis anos. Já o Benefício Variável Familiar (BVF) paga R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos, e o Benefício Variável Nutriz (BVN) concede R$ 50 por bebê de até sete meses de idade.

O Bolsa Família é destinado às famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa e inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). O cadastramento pode ser realizado em unidades de assistência social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Para continuar recebendo o benefício, as famílias precisam cumprir algumas condicionalidades nas áreas de saúde e educação, como manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola, realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes, garantir o acompanhamento de crianças menores de sete anos e manter a vacinação em dia.