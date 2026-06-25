Os clubes brasileiros aos poucos vão se reapresentando após o período de férias durante a Copa do Mundo. Mas, nos bastidores o mercado da bola segue quente, tanto é, que o Vasco tentou a chegada de atleta da Série D, enquanto o São Paulo está de olho em um jogador que está atuando no México.

Começando pelo cruzmaltino, que tentou a contratação do atacante Logan, de 19 anos, que se destacou pelo America-RJ, time que integra a Série D do Brasileirão. A proposta do Cruz-Maltino era fechar um empréstimo inicial, com o jogador sendo integrado ao time sub-20. No entanto, o clube carioca buscava uma compensação financeira para liberar a transferência.

Além disso, o estafe do atleta defendia um projeto que oferecesse oportunidades de subida ao elenco profissional em curto ou médio prazo.

Após o interesse do Vasco da Gama, Logan também recebeu sondagens do futebol dos Estados Unidos, mas acabou optando por um caminho rumo à Europa. O atacante acertou sua transferência para o Benevento Calcio e deve ser anunciado oficialmente após a realização dos exames médicos.

São Paulo de olho em ex-jogador do Internacional

O São Paulo segue atento ao mercado em busca de reforços para o meio-campo, e um dos nomes que entrou no radar da diretoria é o de Rodrigo Dourado. O volante de 31 anos, atualmente atuando no futebol mexicano e ex-Internacional, agrada pela experiência e pelas características defensivas.

Enquanto avalia alternativas para fortalecer o elenco comandado por Dorival Júnior, o Tricolor também monitora a situação financeira dos possíveis alvos para a próxima janela de transferências.

🚨 VOCÊ ACEITARIA?

Rodrigo Dourado foi oferecido ao São Paulo. O jogador de 32 anos perdeu espaço no América-MÉX após a saída do Jardine.



E aí, gostariam do volante? 🤔🇧🇷 pic.twitter.com/6c4Eohs43Q — Central do São Paulo (@centraIsaopaulo) June 24, 2026

De acordo com o site especializado Transfermarkt, Rodrigo Dourado está avaliado em 2,50 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 14,6 milhões na cotação atual.

O valor coloca o volante entre as opções mais experientes do mercado consideradas acessíveis, quando comparado a outros jogadores da posição que atuam no exterior.