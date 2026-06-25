Na ânsia por contar com novas peças na sequência da temporada, o técnico Dorival Júnior agiu nos bastidores para garantir dois reforços para o São Paulo. Afastados pela antiga comissão, o zagueiro Robert Arboleda e o lateral-direito Maik foram reintegrados pelo treinador visando a sequência dos trabalhos.

Os dois atletas estavam afastados das atividades do elenco desde maio. Arboleda foi punido por ter viajado para o Equador sem comunicar a diretoria tricolor e ter ficado por lá sem dar satisfações. Já Maik foi penalizado por questões relacionadas ao seu desempenho nos treinamentos no CT da Barra Funda.

A ideia do SP era encontrar novos destinos para ambos, o que acabou não acontecendo até o momento. Diante da ausência dos reforços desejados para o setor defensivo, Dorival, então, optou pelo retorno da dupla. O time paulista iniciou nesta semana a intertemporada durante a pausa para a Copa do Mundo.

O experiente equatoriano de 34 anos de idade é um velho conhecido do comandante são-paulino, que o comandou em sua primeira passagem pelo Morumbi. O garoto de 21 anos, por sua vez, não teve a mesma oportunidade e, por isso, será avaliado durante o período antes da definição se seguirá ou não no plantel.

Créditos: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Dorival deseja receber reforços

Apesar de nenhuma novidade ter sido apresentada até agora, Dorival continua esperando reforços. A janela de transferências abre oficialmente no dia 20 de julho e seguirá aberta até o dia 11 de setembro. Mas desde já os clubes podem se movimentar nesse sentido.

Existem lacunas a serem preenchidas no plantel, especialmente no setor defensivo, e o comandante tricolor deseja preenchê-las para a sequência da temporada. Além do Brasileirão, o SP tem a disputa da Copa Sul-Americana pela frente e precisa se qualificar se quiser sonhar com grandes feitos neste segundo semestre.