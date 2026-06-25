Os professores da Educação Básica contam com regras diferenciadas para a aposentadoria pelo INSS, benefício tradicionalmente conhecido como aposentadoria especial do professor.

A principal vantagem é a redução de cinco anos nos requisitos de idade e de tempo de contribuição em relação às regras aplicadas aos demais trabalhadores.

Esse direito, porém, é destinado exclusivamente aos profissionais que exercem funções de magistério na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Professores universitários e profissionais que atuam em cursos livres, como idiomas e informática, não são contemplados pela regra especial e devem seguir as normas gerais de aposentadoria do INSS. As exigências variam conforme a data de ingresso na profissão e o tempo de contribuição.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Regras da aposentadoria antes da Reforma Previdenciária

Os professores que cumpriram todos os requisitos até 12 de novembro de 2019, antes da Reforma da Previdência, podem se aposentar pelas regras antigas, sem idade mínima.

Professora: 25 anos de contribuição exclusivamente no magistério;

Professor: 30 anos de contribuição exclusivamente no magistério.



Quem já lecionava antes da reforma, mas ainda não havia completado o tempo necessário até novembro de 2019, se enquadra em uma das regras de transição. Em 2026, os critérios são os seguintes:

Regra dos pontos (idade + tempo de contribuição)

Além do tempo mínimo de magistério, é necessário atingir uma pontuação que aumenta em um ponto a cada ano.

Professora: 25 anos de contribuição e 88 pontos;

Professor: 30 anos de contribuição e 98 pontos.

Idade mínima progressiva

A idade mínima exigida aumenta seis meses a cada ano.

Professora: 25 anos de contribuição e 54 anos e seis meses de idade;

Professor: 30 anos de contribuição e 59 anos e seis meses de idade.

Regra do pedágio de 100%

Nessa modalidade, além do tempo mínimo de contribuição, o profissional precisa cumprir um período adicional equivalente ao tempo que faltava para se aposentar em 13 de novembro de 2019.

Professora: 52 anos de idade, 25 anos de contribuição e pedágio de 100%;

Professor: 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e pedágio de 100%.

Regra definitiva

Para os profissionais que começaram a lecionar após 13 de novembro de 2019, a aposentadoria passou a exigir idade mínima fixa e igualou o tempo de contribuição entre homens e mulheres.

Professora: 57 anos de idade e 25 anos de contribuição no magistério;

Professor: 60 anos de idade e 25 anos de contribuição no magistério.

Quem também conta com o direito?

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que profissionais que exercem funções de suporte pedagógico diretamente ligadas à Educação Básica também têm direito à redução de tempo, desde que atuem no ambiente escolar. Entre as funções contempladas estão:

Direção escolar;

Coordenação pedagógica;

Orientação educacional;

Assessoramento pedagógico.

Ao solicitar a aposentadoria pelo portal Meu INSS, o sistema não reconhece automaticamente o período de atividade como tempo especial de magistério. Por isso, é necessário apresentar documentos que comprovem a atuação na Educação Básica, como: