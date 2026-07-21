Passando por um momento de reformulação, o Botafogo encaminhou a saída de mais um jogador importante de sua história recente: o zagueiro Bastos. Enquanto isso, o Grêmio segue atento ao mercado da bola, buscando reforços para qualificar o elenco visando a sequência da temporada e mira a contratação de Igor Gomes, do Atlético-MG.

De acordo com a ESPN, o Glorioso está perto de concretizar o rompimento contratual com o zagueiro angolano. Restam detalhes a serem resolvidos, mas tudo caminha para a rescisão amigável entre as partes. O vínculo do experiente defensor era válido somente até dezembro.

Bastos sequer se reapresentou para os trabalhos da intertemporada, iniciados após as férias da pausa para a Copa do Mundo. Assim como outros atletas, o zagueiro está insatisfeito com os atrasos de pagamento. O Fogão, como se sabe, atravessa uma fase financeira delicada.

Já no Rio Grande do Sul, o Imortal sondou Igor para saber mais a respeito de sua situação, conforme noticiou o portal ‘ge’. O meia-atacante tem vínculo com o Galo válido somente até dezembro, o que o permite assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça no fim do ano.

Caso o clube gaúcho queira contar com o jogador ainda neste segundo semestre, será necessário negociar uma liberação antecipada com o Atlético, o que exigirá um esforço financeiro.

Créditos: Pedro Souza / Atlético

Bastos perdeu espaço no Botafogo

Contratado em agosto de 2023, Bastos se tornou uma das contratações de maior custo-benefício do Glorioso nos últimos anos. Ao lado de Alexander Barboza, o angolano formou a dupla de zaga campeã do Brasileirão e da Copa Libertadores de 2024, dois dos títulos mais importantes da história da equipe de General Severiano.

Ao longo do ano passado, porém, o defensor foi perdendo espaço e, consequentemente, a condição de titular absoluto. Isso se deveu, principalmente, aos problemas físicos. Ao todo, Bastos disputou 77 jogos e marcou quatro gols com a camisa alvinegra.